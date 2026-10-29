Η Λίλα Μπακλέση επιστρέφει στη θεατρική σκηνή λίγους μήνες μετά τη γέννηση του γιου της.

Η ηθοποιός και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Μαρκεζίνης, έγιναν γονείς τον περασμένο Αύγουστο.

Ο μονόλογος που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η επιστροφή της θα γίνει με την παράσταση «Η Ηλικία είναι Ένα Συναίσθημα», σε σκηνοθεσία Αθηνάς Δελιάδη, στο Θέατρο ΕΛΕΡ Ελένη Ερήμου.

Το έργο Age is a Feeling παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Edinburgh Festival Fringe το 2022, κερδίζοντας το κοινό με διαδοχικά sold out και τη διάκριση Fringe First Award. Ακολούθησαν επιτυχημένες παραστάσεις στο Λονδίνο και υποψηφιότητα για Olivier Award.

Πότε κάνουν πρεμιέρα οι παραστάσεις

Μέσα από έναν προσωπικό μονόλογο, το έργο προσεγγίζει την ηλικία ως συναίσθημα και αναδεικνύει πώς μικρές στιγμές και απρόσμενες αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν την πορεία της ζωής μας, πέρα από τις κοινωνικές προσδοκίες για όσα «πρέπει» να έχουμε πετύχει σε κάθε ηλικία.

Οι παραστάσεις ξεκινούν την 1η Δεκεμβρίου και θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, στο Θέατρο ΕΛΕΡ Ελένη Ερήμου.

Η υπόθεση της παράστασης

Η ηρωίδα αφηγείται τη ζωή της από τα 25 της χρόνια μέχρι τον θάνατό της, σε μια ιστορία που εξερευνά τη σχέση μας με τον χρόνο και τη θνητότητα.

Μέσα από καθημερινές στιγμές και απρόσμενες εξελίξεις, αναδεικνύεται το πώς ακόμη και ένα φαινομενικά ασήμαντο γεγονός, μπορεί να αλλάξει την πορεία μας.

Το σκηνοθετικό σημείωμα

Σε μια εποχή όπου η εικόνα κυριαρχεί και η νεότητα αντιμετωπίζεται συχνά ως αυτοσκοπός, το «Η Ηλικία είναι Ένα Συναίσθημα» εστιάζει στις μικρές εμπειρίες που διαμορφώνουν τελικά τη ζωή μας.

Οι άνθρωποι που συναντάμε, οι αποφάσεις που παίρνουμε ή αναβάλλουμε, και οι τυχαίες συγκυρίες μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές, ακόμη κι όταν αρχικά μοιάζουν ασήμαντες.

Το έργο θέτει, παράλληλα, ερωτήματα γύρω από τις κοινωνικές προσδοκίες που συνοδεύουν κάθε ηλικία και την πίεση να έχουμε πετύχει συγκεκριμένους στόχους μέχρι τα 20, τα 30 ή τα 40 μας χρόνια.

Μέσα από τη γυναικεία οπτική του, υπενθυμίζει ότι η ζωή δεν ακολουθεί πάντα το σχέδιο που έχουμε φανταστεί και πως, όσο είμαστε ζωντανοί, μπορούμε να αλλάξουμε κατεύθυνση. Η επίγνωση ότι ο χρόνος είναι πεπερασμένος δεν αποτελεί μόνο υπενθύμιση της φθοράς, αλλά και λόγο να δίνουμε μεγαλύτερη αξία σε κάθε στιγμή.

Govastiletto.gr – Λίλα Μπακλέση: Η εξομολόγηση για τις 27 ώρες δύσκολου τοκετού