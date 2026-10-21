Η Λίλα Μπακλέση μίλησε για τη νέα καθημερινότητα με το μωρό της, τις 27 ώρες που διήρκεσε ο τοκετός και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η απόκτηση του πρώτου της παιδιού.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Τετάρτης 21/10 και μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της εγκυμοσύνης, τη γέννηση του γιου της και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ως νέα μητέρα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σχέση της με τον σύντροφό της, με τον οποίο βρίσκεται μαζί εδώ και αρκετά χρόνια, χωρίς να έχουν παντρευτεί.

Οι 27 ώρες τοκετού και η στάση του συντρόφου της

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη γέννηση του γιου της, περιγράφοντας έναν τοκετό που διήρκεσε συνολικά 27 ώρες.

«Έκανα 27 ώρες να γεννήσω, γέννησα φυσιολογικά, το μετά ήταν πολύ εύκολο. Εμπιστευόμουν πολύ τον γιατρό μου. Δεν υπήρχε καμία επιπλοκή, οπότε λέω πάμε. Δεν το πίστευα. Εγώ είχα διαβήτη κύησης και έπρεπε να κάνω πρόκληση τοκετού. Ήμουν στοχοπροσηλωμένη. Προσπαθούσα να σκέφτομαι το κάθε βήμα και όχι το τελικό αποτέλεσμα και με βοήθησε», εξομολογήθηκε.

«Ο σύντροφός μου ήταν μέσα, πίστευα θα λιποθυμήσει, αλλά ήταν πολύ ψύχραιμος. Ο φυσιολογικός τοκετός είναι σκληροπυρηνική κατάσταση, αλλά ήταν πολύ ωραία», ανέφερε.

Η ηθοποιός στάθηκε, επίσης, στη μεγάλη αλλαγή που ακολούθησε τη γέννηση του παιδιού της, εξηγώντας πως δεν περίμενε ότι η μετάβαση στη μητρότητα θα επηρέαζε τόσο έντονα την καθημερινότητά της.

Η ομοιότητα του μωρού με τον πατέρα του και οι δυσκολίες του θηλασμού

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην εμπειρία του θηλασμού, αποκαλύπτοντας πως ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε και ο έντονος πόνος που αισθανόταν δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει.

«Λένε ότι ο μπέμπης μοιάζει στον σύντροφό μου, αλλά μπορεί έπειτα να μοιάζει και σε εμένα. Γεννήθηκε 3 κιλά. Δεν θηλάζω γιατί μου προέκυψε ένα θέμα. Ο θηλασμός ήταν πιο δύσκολος από τη γέννα. Πόνεσα φοβερά, οπότε δεν γινόταν», εξήγησε.