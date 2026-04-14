Η Lila ήταν καλεσμένη, το πρωί της Τρίτης 14 Απριλίου, στην εκπομπή του Alpha «Super Κατερίνα».

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε, μέσα σε όλα, για την προσωπική ζωή της, τον σύντροφό της, αλλά και για τη συνεργασία της με τον Νίκο Βέρτη.

Αρχικά, η Lila είπε: «Έχω σχέση πολλών χρόνων και δεν το κρύβω αλλά δεν θέλω να εκθέτω την προσωπική μου ζωή. Το να λείπεις συνεχώς από το σπίτι είναι δύσκολο για όλους τους ανθρώπους. Εγώ όταν φεύγω για tour μπορεί να λείψω όλο το καλοκαίρι, αλλά αν υπάρχει καλή θέληση, επικοινωνία και σεβασμός, όλα γίνονται».

Η ίδια συνέχισε: «Αυτή η σχέση δεν με κρατάει πίσω, δεν νιώθω καθόλου έτσι, ίσα ίσα που νιώθω ότι μου έχει δώσει ένα μπουστάρισμα για να πηγαίνω μπροστά. Ο άνθρωπος αυτός μου έμαθε πολλά πράγματα και ένα από αυτά είναι το να διεκδικώ αυτά που αξίζω».

Τέλος, η Lila αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Νίκο Βέρτη, λέγοντας: «Χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο και που βρέθηκα καλλιτεχνικά δίπλα του γιατί είναι πολύ χαρισματικός. Από την πρώτη στιγμή που με είδε μου είπε να κάνω πράγματα τα οποία μου έχουν βγει μόνο σε καλό. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να δουλεύω μαζί του για πάντα».

