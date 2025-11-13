Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Λίλι Κόλινς, γνωστή από τον ρόλο της στη σειρά Emily in Paris, βρέθηκε στην Αθήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, η πλατεία Μερκούρη στα Πετράλωνα μεταμορφώθηκε σε κινηματογραφικό σκηνικό, καθώς η ηθοποιός συμμετείχε στα γυρίσματα ενός νέου project.

Σύμφωνα με την εκπομπή Στούντιο 4, η πλατεία γέμισε με φώτα, κάμερες και συνεργεία, ενώ οι λήψεις πραγματοποιήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ολοκληρώθηκαν μέσα σε μία ημέρα.

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το project, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για φωτογράφηση για μεγάλο γερμανικό περιοδικό μόδας.