Η Λίλι Κόλινς μίλησε για την απροσδόκητη… πολιτική απήχηση του Emily in Paris, στη συνέντευξή της στον Τζίμι Φάλον στο Tonight Show.

Ο παρουσιαστής, σχολιάζοντας τη διεθνή επιτυχία της σειράς, ανέφερε με χιούμορ ότι «ακόμα και οι παγκόσμιοι ηγέτες διαφωνούν για το πού πρέπει να γυριστεί», με τη Ρώμη να πιέζει για μετακόμιση της παραγωγής, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν επιμένει να παραμείνει στο Παρίσι.

Η Κόλινς γέλασε, παρομοιάζοντας την κατάσταση με «ευρωπαϊκό ερωτικό τρίγωνο».

Η ηθοποιός στη συνέχεια ανέφερε αυθόρμητα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζοντας τις δημόσιες δηλώσεις του για τη σειρά: «Και ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της συζύγου του είναι το Emily in Paris. Και ότι μετά από μια δύσκολη μέρα, θέλει απλώς να γυρίσει σπίτι και να τη δει μαζί της. Κι εγώ σκέφτηκα: “Τι σημαίνει δύσκολη μέρα; Το να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις Emily in Paris;”» είπε γελώντας.

