Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Λιλή Πυράκη άνοιξε τα χαρτιά της στην εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία», μιλώντας με ειλικρίνεια για τη ζωή της μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Η δημοσιογράφος και συνεργάτιδα του Breakfast@Star, που συνεχίζει για τέταρτη χρονιά στον αέρα, τόνισε πόσο καλά περνούν στην εκπομπή, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία:

«Περνάμε ωραία στο Breakfast@Star. Θα μου πεις όλοι το ίδιο λένε, αλλά εμείς όντως περνάμε πολύ ωραία στον τέταρτο χρόνο. Δεν περίμενα ότι θα πάει τόσο», ανέφερε.

Η συζήτηση πέρασε και σε στιγμές που μετάνιωσε, όπως ένα σχόλιο που είχε κάνει για τον Κωνσταντίνο Βασάλο: «Είχα πει κάτι για τον Κωνσταντίνο και είχε φανεί πολύ επικριτικό, σαν να του εξαπολύω ένα βαρύ κατηγορώ. Το μετάνιωσα και του ζήτησα συγγνώμη. Μιλήσαμε και το λύσαμε», αποκάλυψε, δείχνοντας ότι η παρεξήγηση έκλεισε με ανθρώπινο τρόπο.

Στο τέλος, η Λιλή Πυράκη αποκάλυψε ότι έχει δεχτεί και παράπονα από συνεργάτες της: «Με έχουν πάρει τηλέφωνο για να μου κάνουν παράπονα. Συνήθως συμβαίνει από ανθρώπους που κάνουν την ίδια δουλειά», είπε κλείνοντας.