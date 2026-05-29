Η Lily Collins στην τελευταία της βόλτα στη Μύκονο εμφανίστηκε σχεδόν «μεταμφιεσμένη», προσπαθώντας να περάσει απαρατήρητη στα σοκάκια της Χώρας.

Ντυμένη σαν απλή τουρίστρια, με πουά φόρεμα, μεγάλο ψάθινο καπέλο και μαύρα γυαλιά ηλίου, περιηγήθηκε στα γραφικά στενά απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης, λίγο πριν αναχωρήσει από το νησί των Ανέμων μαζί με το συνεργείο της σειράς για τη συνέχεια των γυρισμάτων.

Η ηθοποιός, συνοδευόμενη διακριτικά από την προσωπική της ασφάλεια, έκανε και μια στάση σε γνωστό κατάστημα με frozen yogurt στη Μύκονο, όπου πήρε ένα κύπελλο και συνέχισε τη βόλτα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Lily Collins έμεινε για λίγο στο νησί, ωστόσο η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς προκάλεσε σχόλια στους κατοίκους λόγω της πιο «απόμακρης» συμπεριφοράς της.

Η Lily Collins ανακοίνωσε ότι η 6η σεζόν του Emily in Paris θα είναι η τελευταία – Το post από τη Μύκονο