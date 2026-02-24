Μια είδηση που προκάλεσε ενθουσιασμό στον κόσμο του κινηματογράφου μόλις έγινε γνωστή: η Lily Collins θα ενσαρκώσει την Audrey Hepburn σε μια νέα ταινία που αναφέρεται στο κλασικό φιλμ του 1961, Breakfast at Tiffany’s.

Η επιλογή της Collins θεωρείται ιδανική για να ζωντανέψει ξανά την εμβληματική Holly Golightly.

Η πρωταγωνίστρια του Emily in Paris θα συμμετέχει και ως παραγωγός στην ταινία, η οποία βασίζεται στο βιβλίο του Sam Wasson, Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman.

Το σενάριο έχει αναλάβει η Alena Smith, δημιουργός της σειράς Dickinson στο Apple TV, ενώ ο σκηνοθέτης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Η ταινία εξερευνά περαιτέρω την ιστορία της Holly Golightly, της κοσμικής ηρωίδας που συναντά έναν επίδοξο συγγραφέα, όταν μετακομίζει στην πολυκατοικία της, εμπλουτίζοντας όσα δεν μάθαμε ποτέ από το αρχικό έργο του Truman Capote.

