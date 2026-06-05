Αρχικά, ο Βασίλης Ζούλιας δήλωσε: «Είναι καταξίωση και μας έχει δώσει τεράστια χαρά αυτό. Άλλαξε και η καριέρα μου με το Emily in Paris, μέσα σε μια νύχτα. Ο Περικλής Κονδυλάτος είναι στενός συνεργάτης με την Patricia Field που είναι η στυλίστρια του Sex and the City και θρυλική στυλίστρια όλων των εποχών. Έστειλε μαζί με τη δική του δουλειά και τη δική μου και έτσι έγινε η γνωριμίας. Η Patricia μετά επέλεξε μερικά (ρούχα μου) και μου έστειλε κάποια mail».

Στη συνέχεια, ο γνωστός σχεδιαστής αποκάλυψε: «Βέβαια τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή για να φορέσει η Lily Collins κάτι, θέλει να πάρει 100.000-150.000 δολάρια, άκουσα. Για να βάλει κάτι στη σειρά. Υπήρχε μια εταιρία τώρα που γίνονταν τα γυρίσματα και ζήτησε αυτά τα ποσά. Με εμάς ήταν τελείως διαφορετικά. Είμαι ο μόνος που πληρώθηκε κιόλας. Τα πλήρωσε η ίδια και ο Darren Star. Τα επέλεξε η ίδια, τα πλήρωσε και τα φόρεσε. Η Patricia μου έστελνε mail, που έλεγε ότι της αρέσουν αλλά πρέπει μετά να πει ο Darren ναι, Μετά ο Darren ότι πρέπει να πει και η Lily το ναι».

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