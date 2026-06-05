Ο Βασίλης Ζούλιας κάθισε στον καναπέ της εκπομπής «Super Κατερίνα», και μίλησε για τη συνεργασία του με τη σειρά «Emily in Paris», όταν έδωσε κάποιες από τις δημιουργίες του, αλλά και για το χρηματικό ποσό που ζητά πλέον η Lily Collins, ώστε να φορέσει ένα ρούχο στη σειρά.
Αρχικά, ο Βασίλης Ζούλιας δήλωσε: «Είναι καταξίωση και μας έχει δώσει τεράστια χαρά αυτό. Άλλαξε και η καριέρα μου με το Emily in Paris, μέσα σε μια νύχτα. Ο Περικλής Κονδυλάτος είναι στενός συνεργάτης με την Patricia Field που είναι η στυλίστρια του Sex and the City και θρυλική στυλίστρια όλων των εποχών. Έστειλε μαζί με τη δική του δουλειά και τη δική μου και έτσι έγινε η γνωριμίας. Η Patricia μετά επέλεξε μερικά (ρούχα μου) και μου έστειλε κάποια mail».
Στη συνέχεια, ο γνωστός σχεδιαστής αποκάλυψε: «Βέβαια τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή για να φορέσει η Lily Collins κάτι, θέλει να πάρει 100.000-150.000 δολάρια, άκουσα. Για να βάλει κάτι στη σειρά. Υπήρχε μια εταιρία τώρα που γίνονταν τα γυρίσματα και ζήτησε αυτά τα ποσά. Με εμάς ήταν τελείως διαφορετικά. Είμαι ο μόνος που πληρώθηκε κιόλας. Τα πλήρωσε η ίδια και ο Darren Star. Τα επέλεξε η ίδια, τα πλήρωσε και τα φόρεσε. Η Patricia μου έστελνε mail, που έλεγε ότι της αρέσουν αλλά πρέπει μετά να πει ο Darren ναι, Μετά ο Darren ότι πρέπει να πει και η Lily το ναι».
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