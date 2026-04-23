Η Φινλανδία είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη Eurovision 2026. Tο τραγούδι «Liekinheitin» που ερμηνεύει ο Πιτ Πάρκονεν (Pete Parkkonen) με την εντυπωσιακή βιολίστρια Λίντα Μπράβα (Linda Brava) επί σκηνής έχει ήδη σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση των στοιχημάτων.

Η Φινλανδία με το Liekinheitin επιστρέφει δυναμικά και φιγουράρει ξανά στις πρώτες θέσεις στη Eurovision, 20 χρόνια μετά τη νίκη των Lordi το 2006.

Το δίδυμο της Φινλανδίας συνδυάζει τη φρεσκάδα της ποπ με το κύρος της κλασικής μουσικής. Ο 36χρονος Pete Parkkonen, που έγινε ευρύτερα γνωστός από το φινλανδικό Idol το 2008 και έκτοτε κυριαρχεί στα charts, συμπράττει με τη διεθνούς φήμης βιολίστρια Linda Lampenius. Η 56χρονη σολίστ, με μια σπουδαία καριέρα 45 ετών, αποτελεί εμβληματική μορφή για τη χώρα της, έχοντας κερδίσει τον τίτλο του “εθνικού θησαυρού”.

Μάλιστα τη δεκαετία του ’90 υπήρξε κουνελάκι του Playboy.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη Φινλανδή βιολίστρια Linda Lampenius είναι η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες πωλήσεις στη χώρα της, χάρη στο πρώτο σόλο άλμπουμ της.

Ποια είναι η Linda Lampenius

Γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1970, είναι 56 χρόνων, ανήκει στο ζώδιο των ιχθύων, ενώ ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram @lindalampeniusofficial αριθμεί πάνω από 72 χιλιάδες followers.

Η ενασχόλησή της με το βιολί ξεκίνησε στην ηλικία των 5 ετών, ενώ στα 11 της έκανε το ντεμπούτο της στη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Φινλανδίας. Στα 13 της χρόνια ήταν ήδη από τις κορυφαίες βιολίστριες της ορχήστρας εγχόρδων στο Ελσίνκι.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη φημισμένη Ακαδημία Sibelius (1985-1997) και συμμετείχε ως βιολίστρια στη Φινλανδική Ορχήστρα της Εθνικής Όπερας

Η Linda Lampenius έκανε περιοδείες σε όλο τον κόσμο από το 1978 έως το 1993, ενώ το 1996 ξεκίνησε τη σόλο καριέρα της.

Το πρώτο σόλο άλμπουμ της κυκλοφόρησε το 1999, αποσπώντας πολύ θετικές κριτικές, ενώ χαρακτηρίστηκε ως «Φαινόμενο της Φινλανδίας».

Σήμα κατατεθέν της είναι το «πάντρεμα» της κλασικής μουσικής με άλλα μουσικά είδη, συνδυασμένα με μια εντυπωσιακή σέξι εμφάνιση που ξέφευγε από τα κλασικά στερεότυπα, χαρακτηριστικά που την έκαναν να ξεχωρίσει.

Εκτός από μουσικός, έχει εργαστεί και ως μοντέλο, κάνοντας φωτογραφίσεις και εξώφυλλα για μεγάλα περιοδικά (όπως τα Elle , Esquire , Maxim , GQ και Playboy )

(όπως τα , , , και ) Το 1996 εξελέγη στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ελσίνκι, ενώ έχει κυκλοφορήσει και τη δική της σειρά μηλίτη, με το όνομα Linda Cider (1997-2000)

Κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της με τίτλο Classical Rebel (2021).

Από την κλασική σκηνή στην έπαυλη του Playboy

Η Linda Lampenius το 1997 είχε εγκατασταθεί στο Λος Άντζελες, ενώ το 1998 έγινε εξώφυλλο στο Playboy, κατατάσσοντάς τη στις πιο σέξι celebrities της χρονιάς.

Για τρία χρόνια έζησε ως κουνελάκι του Playboy στην έπαυλη του Χιου Χέφνερ (1997-2000), για τον οποίο έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια, ενώ έχει αποκαλέσει δεύτερη οικογένεια όλα τα άτομα που είχε γνωρίσει εκεί.

Το «όχι» σε ανήθικη πρόταση του Donald Trump

Στην καριέρα της τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Ήταν η περίοδος που έκανε τα πρώτα της βήματα στο Χόλιγουντ ως Linda Brava, συμμετέχοντας στο Baywatch δίπλα στον Ντέιβιντ Χάσελχοφ.

Εκείνη την περίοδο, ο Donald Trump της πρότεινε να γίνει κριτής στα καλλιστεία Miss Universe το 1997, παράλληλα όμως, της είπε, όπως η ίδια εξομολογείται στην κάμερα στο ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων, με τίτλο, Linda, ότι: «Θα σε κάνω την πιο διάσημη γυναίκα στον κόσμο, το επόμενο μεγάλο αστέρι της Αμερικής, αρκεί να γίνεις δική μου».

Όταν παρουσιάστηκε στο γραφείο του, η απάντησή της ήταν «όχι». Από εκείνη τη στιγμή, είδε όλες τις πόρτες να κλείνουν ερμητικά μπροστά της και όπως εξομολογήθηκε: «Στην Αμερική ένιωθα ότι δεν είχα πια όνομα, ήμουν απλώς ένα ‘asset’. Όταν αρνήθηκα να μπω στο παιχνίδι των ισχυρών, έγινα αόρατη μέσα σε μια νύχτα». Ενώ αποκάλυψε ότι λόγω αυτού του γεγονότος αντιμετώπισε σοβαρές διατροφικές διαταραχές.

Στο ίδιο ντοκιμαντέρ η δημοφιλής βιολίστρια αποκάλυψε το παρασκήνιο της φωτογράφισης στο Playboy, με την ίδια να εξομολογείται: «Πίστευα ότι θα βοηθούσε την καριέρα μου ως βιολίστρια, αλλά τελικά χρησιμοποιήθηκε για να με υποτιμήσουν ως μουσικό».

Έτσι η Linda Brava βρέθηκε από την κορυφή της δόξας στο περιθώριο, αποφασίζοντας να επιστρέψει στην Ευρώπη με την πικρία μιας καριέρας που δεν «άνθισε» ποτέ, λόγω του ότι αποφάσισε να επιλέξει την αυτοεκτίμηση και την αξιοπρέπειά της.

Η Linda Lampenius πραγματοποιεί το απόλυτο comeback και βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ακούστε το τραγούδι Liekinheitin που θεωρείται φαβορί στη φετινή Eurovision.

