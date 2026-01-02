Λιόνα Βαρθακούρη: Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση της 13χρονης κόρης του Χάρη και της Αντελίνας – Έκλεψε τις εντυπώσεις

Μια συγκινητική στιγμή στο «Πρωινό» την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, όταν ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη βρέθηκαν καλεσμένοι στο πλατό, μαζί με την κόρη τους, Λιόνα. Η 13χρονη έκανε την πρώτη τηλεοπτική της εμφάνιση και δεν περιορίστηκε απλώς σε μια παρουσία δίπλα στους γονείς της, αλλά τόλμησε να τραγουδήσει, δείχνοντας από νωρίς την αγάπη της για τη μουσική.

Η Λιόνα Βαρθακούρη ανέβηκε στο πλατό, συνοδεύοντας τον πατέρα της στο τραγούδι, ενώ ερμήνευσε μόνη της την «Κόκκινη γραμμή» της Νατάσας Θεοδωρίδου, ένα τραγούδι που όπως αποκάλυψαν είναι από τα αγαπημένα της, με την Αντελίνα να συγκινείται ακούγοντας την κόρη της.

Ο Χάρης Βαρθακούρης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για αυτή την πρώτη εμφάνιση της κόρης του στην τηλεόραση, εξηγώντας ότι δεν ήθελε να της στερήσει την εμπειρία: «Αφού έχω τη δυνατότητα, γιατί να το στερήσω από την κόρη μου; Μπορεί να γίνει σπουδαία τραγουδίστρια».

Λίγο νωρίτερα, ο Χάρης Βαρθακούρης είχε μιλήσει για τη σχέση του με τις δύο κόρες του, τη Μελωδία και τη Λιόνα. Όπως ανέφερε, έχει ανάγκη να ακούει όμορφα λόγια από τα κορίτσια του, ενώ παραδέχτηκε ότι η μικρότερη είναι πιο εκδηλωτική, ενώ η μεγαλύτερη, στα 15 της, βρίσκεται σε πιο εσωστρεφή φάση λόγω εφηβείας.

«Έχω φίλους που έχουν αγόρια και δεν τους ζηλεύω. Έχω ανάγκη την εκδήλωση, θέλω το “μπαμπάκα μου” από τα κορίτσια μου. Η μικρή μου κάνει γαλιφιές, η μεγάλη όχι τόσο. Είναι 15 και 13. Η Μελωδία έχει ψυχρανθεί λίγο, είναι και στη εφηβεία, δεν θέλει πολλά. Πρέπει να “ζητιανέψω” την προσοχή της μεγάλης μου κόρης. Αν μου στείλει μήνυμα, ξέρω ότι θέλει λεφτά. Η Λιόνα είναι πιο εκδηλωτική».

Ο ίδιος επανέλαβε ότι η μικρή τραγουδάει εξαιρετικά και πως, εφόσον το θέλει και το αγαπά, δεν θα μπορούσε να της στερήσει το βήμα να δοκιμαστεί.

