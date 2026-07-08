Η σύζυγος του Λιονέλ Μέσι, Αντονέλα Ροκούζο θέλησε να εκφράσει δημόσια την χαρά και υπερηφάνειά της για το θρίαμβο της Αμερικής στο Μουντιάλ.

Η εντυπωσιακή influencer και επιχειρηματίας βρέθηκε, το βράδυ της Τρίτης 7/7, στις κερκίδες του σταδίου της Ατλάνταγια να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο, ο οποίος εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ.

Όμως, τελικά η εθνική ομάδα της Αργεντινής κατάφερε να ξεπεράσει το σκόπελο της Αιγύπτου και να πάρει την πρόκριση στους προημητελικούς του Μουντιάλ 2026 με σκορ 2-3.

Η Αντονέλα, που αποτελεί το στήριγμα του Αργεντινού σταρ, Λιονέλ Μέσι από τα παιδικά τους χρόνια, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της βλέποντας τον σύζυγό της να οδηγεί στη νίκη την «αλμπισελέστε» στους προημιτελικούς του Μουντιάλ.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, η Αντονέλα ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες τη βλέπουμε να ποζάρει μαζί με τους τρεις γιους τους, Τιάγκο, Ματέο και Τσίρο, ενώ όλοι φορούν την εμφάνιση της εθνικής Αργεντινής με το θρυλικό νούμερο 10 στην πλάτη.

«Εμπρός Αργεντινή! Λιονέλ Μέσι δεν υπάρχουν πια λόγια», έγραψε στη λεζάντα της, εκφράζοντας το θαυμασμό της για τον άνθρωπο που δεν σταματά να καταρρίπτει ρεκόρ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Ο χθεσινός αγώνας ήταν ένα συναισθηματικό rollercoaster για όλη την οικογένεια. Ο Μέσι, αφού έχασε ένα πέναλτι και είδε την ομάδα του να χάνει με 2-0, κατάφερε να σκοράρει το γκολ της ισοφάρισης, ανοίγοντας το δρόμο για τη νίκη. Με το τελικό σφύριγμα, ο αρχηγός της Αργεντινής ξέσπασε σε δάκρυα χαράς και ανακούφισης, ενώ οι συμπαίκτες του τον σήκωσαν στα χέρια.

Η Αντονέλα, βλέποντας αυτές τις εικόνες, δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανη για τον «Λέο» της, που συνεχίζει να γράφει ιστορία στα γήπεδα της Αμερικής.

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