Λίγες ώρες απομένουν μέχρι τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπου η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Ισπανία.

Η αναμέτρηση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων φιλάθλων σε όλο τον κόσμο, με τον Λιονέλ Μέσι να ετοιμάζεται για ακόμη μία ιστορική βραδιά.

Πριν από τον τελικό, ο αρχηγός της Αργεντινής δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα στον λογαριασμό του στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους συμπαίκτες και το τεχνικό επιτελείο, ενώ τόνισε πως η πορεία της ομάδας έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του τελικού.

«Το πιο σημαντικό σε όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν μόνο οι τίτλοι, αλλά το ταξίδι που κάναμε μαζί. Οι στιγμές που μοιραστήκαμε, οι δυσκολίες που ξεπεράσαμε ως ομάδα και κάθε βήμα που ζήσαμε παρέα είναι αυτά που θα θυμάμαι περισσότερο.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και κάθε άνθρωπο που εργάζεται καθημερινά για να κρατά αυτή την Εθνική Ομάδα ενωμένη σαν μια πραγματική οικογένεια.

Ό,τι κι αν συμβεί στον τελικό, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει τη δική της ξεχωριστή ιστορία, μια ιστορία που δεν πρόκειται να ξεχαστεί», ανέφερε ο Μέσι στην ανάρτησή του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leo Messi (@leomessi)

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