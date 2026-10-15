Στον χώρο της πολυτελούς ναυτιλίας επεκτείνεται ο Λιονέλ Μέσι, προχωρώντας στην παραγγελία ενός υπερσύγχρονου καταμαράν που συνδυάζει την ιδιωτική οικογενειακή χρήση με την εμπορική εκμετάλλευση μέσω ναυλώσεων. Το Sunreef ULTIMA 88, το οποίο κατασκευάζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, διαθέτει πέντε καμπίνες, ιδιωτικό beach club και κινητήρες 2.000 ίππων. Αν και το ακριβές κόστος δεν έχει δημοσιοποιηθεί, υπολογίζεται κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εκτιμήσεις για το κόστος ναύλωσης αγγίζουν έως και τις 130.000 ευρώ την εβδομάδα. Το σκάφος αναμένεται να ενταχθεί στον στόλο MIM Ocean με έδρα τις Βαλεαρίδες Νήσους.

Το επιχειρηματικό πλάνο του Μέσι

Ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας επέλεξε μια εξατομικευμένη εκδοχή του ULTIMA 88, την κατασκευή της οποίας έχει αναλάβει η Sunreef Yachts στις εγκαταστάσεις της στο Ρας Αλ Χάιμα. Το καταμαράν έχει μήκος περίπου 26,8 μέτρα και πλάτος 9,1 μέτρα, προσφέροντας μεγάλους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η διαμόρφωσή του έχει σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετεί τόσο τις ιδιωτικές αποδράσεις όσο και τη φιλοξενία επισκεπτών.

Η MIM Ocean έχει δημιουργηθεί μέσα από τη συνεργασία του ξενοδοχειακού brand MiM Hotels με τη Med Cat Yachts, συνδέοντας τις δραστηριότητες φιλοξενίας του ποδοσφαιριστή με τις πολυτελείς διακοπές στη θάλασσα. Η προσθήκη του νέου σκάφους ενισχύει αυτή την παρουσία στην αγορά των ναυλώσεων.

Πέντε καμπίνες και μία σουίτα

Στο εσωτερικό προβλέπονται τέσσερις καμπίνες επισκεπτών και μία ξεχωριστή σουίτα ιδιοκτήτη, η οποία καταλαμβάνει ολόκληρο το πλάτος του καταμαράν. Συνολικά, θα μπορούν να φιλοξενηθούν έως 10 άτομα.

Στην πρύμνη βρίσκεται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του σχεδιασμού, το Ocean Lounge. Πρόκειται για έναν χώρο χαλάρωσης πολύ κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, ο οποίος διευρύνεται όταν ανοίγουν οι πλευρικές πλατφόρμες.

Έτσι δημιουργείται ένα ιδιωτικό beach club, με άμεση πρόσβαση στο νερό για κολύμπι και θαλάσσιες δραστηριότητες. Το σκάφος θα διαθέτει επίσης ειδικό γκαράζ για jet ski, ώστε ο εξοπλισμός να αποθηκεύεται χωρίς να περιορίζει τους χώρους των επιβατών.

Στο flybridge, το υπερυψωμένο εξωτερικό κατάστρωμα, προβλέπονται σημεία για ξεκούραση, ψυχαγωγία και άσκηση. Την πρόωση θα αναλαμβάνουν δύο κινητήρες των 1.000 ίππων, με τις τελικές επιδόσεις της συγκεκριμένης κατασκευής να μην έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Οι αθλητές που έχουν επιλέξει τη Sunreef

Ο Μέσι προστίθεται στους διάσημους αθλητές που έχουν στραφεί στη συγκεκριμένη ναυπηγική εταιρεία.

Ο Ραφαέλ Ναδάλ διαθέτει ένα 80 Sunreef Power, ενώ ο Κάρλος Αλκαράθ έχει επίσης παραγγείλει ένα ULTIMA 88. Ανάμεσα στους ιδιοκτήτες σκαφών της εταιρείας βρίσκεται και ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Νίκο Ρόσμπεργκ, με ένα ιστιοπλοϊκό 80 Eco.

Η περιουσία και οι επενδύσεις πέρα από το ποδόσφαιρο

Η νέα παραγγελία εντάσσεται σε μια ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα. Η καθαρή περιουσία του Λιονέλ Μέσι εκτιμάται σε 1,1 δισ. δολάρια, ενώ τα συνολικά έσοδά του από συμβόλαια, διαφημιστικές συμφωνίες και επιχειρηματικές δραστηριότητες έχουν ξεπεράσει τα 1,8 δισ. δολάρια.

Στις σημαντικότερες συνεργασίες του περιλαμβάνεται η Adidas, με την οποία έχει ισόβια συμφωνία, ενώ οι εκτιμώμενες απολαβές του για το 2026 φτάνουν τα 140 εκατ. δολάρια.

Παράλληλα, έχει επενδύσει στα ακίνητα και στον ξενοδοχειακό κλάδο μέσω της MiM Hotels, με μονάδες στην Ισπανία και την Ανδόρα. Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται και η Edificio Rostower Socimi, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2024.

govastiletto.gr -Λιονέλ Μέσι: Η σύζυγός του, Αντονέλα Ροκούζο τον αποθέωσε δημόσια μετά το θρίαμβο της Αργεντινής