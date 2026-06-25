Ο θρυλικός τραγουδιστής έδωσε, το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου, συναυλία στο Σαιντ Πωλ στη Μινεσότα, όταν κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του «Dancing on the Ceiling» αισθάνθηκε αδιαθεσία. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media τον δείχνουν να τραγουδά και να κινείται στη σκηνή, προτού καθίσει σε μια εξέδρα, εμφανώς εξαντλημένος. Αφού ολοκλήρωσε το τραγούδι, ο Lionel Richie κάθισε στο πιάνο για να ερμηνεύσει το «Three Times a Lady». Ωστόσο, λίγο αργότερα έγινε ένα σύντομο διάλειμμα.

Δείτε το βίντεο:

Because he was feeling dizzy and strange, @lionelrichie performed Dancing on the Ceiling sitting down on opening night @grandcasarena pic.twitter.com/5LYk5unI9s — Jon Bream (@jonbream) June 25, 2026

Στη συνέχεια, ο σαξοφωνίστας Ντίνο Σόλντο ανέβηκε στη σκηνή για να ενημερώσει το κοινό ότι ο τραγουδιστής δεν αισθανόταν καλά και δεν μπορούσε να συνεχίσει τη συναυλία.

Η εμφάνιση στη Μινεσότα ήταν η πρώτη της περιοδείας του Lionel Richieμε τους Earth, Wind & Fire. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, έχουν προγραμματιστεί συνολικά 26 συναυλίες έως τα μέσα Αυγούστου, με στάσεις μεταξύ άλλων στη Νέα Υόρκη, το Σικάγο και το Λος Άντζελες. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν η αδιαθεσία του θα επηρεάσει τις επόμενες προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

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