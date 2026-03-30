Τη θλίψη σκόρπισε στο πανελλήνιο ο θάνατος της Μαρινέλλας, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών το περασμένο Σάββατο 28 Μαρτίου, 1,5 χρόνο μετά το αιμορραγικό εγκεφαλικό που υπέστη κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Ηρώδειο.

Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 30 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής Το Πρωινό, ο καλλιτεχνικός κόσμος και οι στενοί συνεργάτες της Μαρινέλλας μίλησαν με συγκινητικά λόγια για την αείμνηστη ερμηνεύτρια, ανάμεσά τους και η Λίτσα Διαμαντή. Ωστόσο, η καλλιτέχνιδα φάνηκε να μην γνώριζε για τον θάνατό της, με αποτέλεσμα να το μαθαίνει εκείνη την στιγμή από τον δημοσιογράφο του ΑΝΤ1.

Η ίδια, ακούγοντας την σπαρακτική είδηση, είπε στην εκπομπή: «Ιιιι αλήθεια; Πω πω με συγκλονίζετε τώρα. Ιιιι πω πω… Μεγάλη δασκάλα, μεγάλη καλλιτέχνιδα, μεγάλη, μεγάλη. Να έχει καλό ταξίδι. Την αγαπάω, την αγαπούσα και θα την αγαπάω πάντα και θα τη θαυμάζω».

Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της Μαρινέλλας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς της, η κηδεία της Μαρινέλλας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

