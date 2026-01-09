Η Λίτσα Πατέρα σπάει τη σιωπή της για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. Μιλώντας στην κάμερα του Star, η έμπειρη αστρολόγος εξομολογήθηκε τα συναισθήματά της για τον χαμό του εμβληματικού παρουσιαστή και αποκάλυψε τους προσωπικούς λόγους που δεν της επέτρεψαν να παρευρεθεί στην τελετή αποχαιρετισμού στη Ριτσώνα στις 8 Ιανουαρίου.

«Ειλικρινά αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσω να συμπτύξω όλα αυτά τα συναισθήματα που νιώθω. Ήμασταν τόσα χρόνια μαζί, τόσα χρόνια, καθημερινά, λέγαμε καλημέρα. Αυτή τη στιγμή νιώθω τόσο… δεν μπορώ να το περιγράψω. Χάσαμε τον Γιώργο μας… Η θλίψη μου είναι πολύ μεγάλη, δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ», είπε φορτισμένη η Λίτσα Πατέρα.

«Δεν πήγα στο τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα λόγω συναισθηματικού φόρτου, αλλά και λόγω κάποιον υποχρεώσεων. Παρόλα αυτά, με το μυαλό μου ήμουν εκεί. Ήταν είναι και θα είναι στις καρδιές μας. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να ακολουθήσουν το παράδειγμά του», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας η Λίτσα Πατέρα.

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου μετά από οξύ έμφραγμα. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής, «Καλημέρα Ελλάδα» μαζί τη Λίτσα Πατέρα ήταν από τα πρώτα πρόσωπα της ιδιωτικής τηλεόρασης τα οποία γνώρισαν μεγάλη επιτυχία μέσα από την πρωινή ζώνη.

