Η Λίτσα Πατέρα «λύγισε», μιλώντας στην κάμερα του Mega για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη.

Η γνωστή αστρολόγος ανέφερε ότι τα τελευταία 24ωρα βρίσκεται σε σοκ, τονίζοντας ότι ο δημοσιογράφος θα μένει πάντα στην καρδιά της.

Η Λίτσα Πατέρα είπε: «Ήμασταν οικογένεια, δεν ήταν ένας συνάδελφος ή ένας φίλος. Ήταν η οικογένειά μας, ο άνθρωπος που μπορούσες να του πεις το παράπονό σου, τη χαρά σου, τη λύπη σου, να σου πει και εκείνος τα δικά του.

Τόσα χρόνια ήμασταν κάθε μέρα μαζί. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι θα κατέβω και δεν θα βρω τον Γιώργο. Ο Θεός τα ξέρει αυτά. Είναι κάτι το αδιανόητο. Πηγαίνω τώρα και δεν το πιστεύω ότι δεν θα τον βρω μπροστά μου».

«Έμεινε στις καρδιές μας, δεν έφυγε, δεν υπάρχει περίπτωση να τον ξεχάσουμε, να τον ξεπεράσουμε», συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα.

Τέλος, η Λίτσα Πατέρα δήλωσε σοκαρισμένη από τον θάνατό του Γιώργου Παπαδάκη, λέγοντας ότι ο ίδιος θα βλέπει από ψηλά την οικογένειά του και τα αγαπημένα του πρόσωπα.

«Ήταν μεγάλο το σοκ, τρέμουν τα χέρια μου, είμαι άρρωστη. Ξέρω όμως από τον χώρο τον δικό μου, ότι είναι κάπου αλλού και μας βλέπει. Αυτή είναι η μόνη μου παρηγοριά, δεν πέθανε. Πήγε κάπου αλλού και μας βλέπει», είπε η Λίτσα Πατέρα.

