Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε στα παρασκήνια της εκπομπής «Buongiorno», όταν η Λίτσα Πατέρα και η Βίκυ Παγιατάκη βρέθηκαν ξανά από κοντά, μετά από καιρό.

Η Λίτσα Πατέρα είχε βρεθεί νωρίτερα ως καλεσμένη της Φαίης Σκορδά, μιλώντας για τη ζωή και την πορεία της, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σχέση που τη συνδέει με τη συνάδελφό της.

Ωστόσο, η πιο δυνατή στιγμή ήρθε μακριά από τις κάμερες.

Οι δύο αστρολόγοι συναντήθηκαν στα backstage της εκπομπής και η συγκίνηση ήταν εμφανής. Η επανένωσή τους συνοδεύτηκε από έντονα συναισθήματα, με τις ίδιες να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν, η συνάντησή τους ξύπνησε αναμνήσεις από τα παλιά, τότε που μοιράζονταν κοινές εμπειρίες στα πρώτα τους βήματα στον χώρο της αστρολογίας.

Η εικόνα αυτή επιβεβαίωσε τη βαθιά σχέση που έχουν διατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια, δείχνοντας πως, πέρα από συνεργάτιδες, τις ενώνει μια ουσιαστική και δυνατή φιλία.

