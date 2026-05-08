Ο Γιώργος Λιβάνης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για τη ζωή με την Ανδρομάχη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτήσουν δεύτερο παιδί.

Ο τραγουδιστής, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, εξήγησε πως ένα παιδί δεν είναι κάτι που μπορεί πάντα να προγραμματιστεί, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι και ο γιος τους, ο μικρός Γεράσιμος, ήρθε απρόσμενα στη ζωή τους.

Όπως είπε, θα ήθελε στο μέλλον να μεγαλώσει η οικογένειά τους, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το ζευγάρι βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διαδικασία προγραμματισμού για δεύτερο παιδί.

Παράλληλα, ο Λιβάνης μοιράστηκε και ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον μικρό Γεράσιμο από πρόβα με τη μπάντα του, όπου οι μουσικοί έπαιζαν το «Φεγγαράκι μου λαμπρό» για χάρη του παιδιού.

