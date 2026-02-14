Περίπου δύο μήνες μετά την απώλεια του πατέρα της, Ρομπέρτο Εσκενάζυ, η Σάρα Εσκενάζυ θέλησε να πει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όσους στάθηκαν δίπλα στην ίδια και την οικογένειά της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, η ηθοποιός μοιράστηκε δύο αγαπημένες οικογενειακές φωτογραφίες και έγραψε λόγια που άγγιξαν τους διαδικτυακούς της φίλους.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Ψάχνω εδώ και ώρες τις σωστές λέξεις για να σας ευχαριστήσω, αλλά δεν υπάρχουν. Η αγάπη και η στήριξή σας σε εμένα και την οικογένειά μου για την απώλεια του μπαμπά μας, μας έδωσαν δύναμη. Με αυτές τις δύο αγαπημένες μας φωτογραφίες θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τα όμορφα λόγια και τα μηνύματά σας. Η αγάπη σας σημαίνει περισσότερα απ’ όσα μπορώ να εκφράσω. Σας αγαπώ πολύ!»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sara Eskenazi (@eskenazisara)

Θυμίζουμε πως η Σάρα Εσκενάζυ έχει κάνει μόνο μία δημόσια εμφάνιση σε αυτό το διάστημα, ενώ αντίστοιχα και οι αναρτήσεις της ήταν ελάχιστες.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών στις 15 Δεκεμβρίου 2025, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, όπου είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα μέσα από τη μακρά και σεμνή πορεία του στο θέατρο και την τηλεόραση.

