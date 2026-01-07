Η Λόλα Νταϊφά μίλησε στο Πρωινό του ΑΝΤ1 για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη.

Άνοιξε την καρδιά της και αναφέρθηκε στη σχέση τους, ενώ επισκέφθηκε και το γραφείο του στο κανάλι του Αμαρουσίου.

«Ήθελα να του βάλω τριαντάφυλλα στο γραφείο του. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι θα ξέρει ότι τον θυμόμαστε και τον αγαπάμε και κάθε τριαντάφυλλο είναι μία ευχή.

Να είναι καλά εκεί που πάει, να είναι καλά οι δικοί του, τα παιδιά του, η γυναίκα του και να τον θυμούνται και να τον αγαπάνε. Είναι σαν να μην το έχω πιστέψει ακόμα», είπε η Λόλα Νταϊφά.

«Πρώτα, πρώτα θα του ‘λεγα, Γιώργο μου ευτυχώς εκεί πέρα δεν θα καπνίζεις. Κάπνιζε τρελά και ήταν αυτό που δεν μπορούσε να νικήσει. Ο Γιώργος ήρθε το ’92, μέχρι τότε ήταν στην ΕΡΤ, και πολύ επιτυχημένος.

Αυτό που είδα στον Γιώργο, ήτανε η αμεσότητά του και το γκελ που έκανε στον κόσμο. Υπήρχε η φιλοδοξία του να κάνουμε πρώτη φορά ένα άνοιγμα μεγάλο και υπήρχε και ο δισταγμός «θα πετύχει αυτό το πράγμα;». Ο Γιώργος μου λέει “θα το τρέξουμε μαζί”, όχι του λέω, εσύ θα τρέξεις. Και εγώ τον είχα ονομάσει “ο κύριος 70%”, γιατί κάποια στιγμή στα τεταρτάκια είχε φτάσει 70%», εξομολογείται η Λόλα Νταϊφά.

Govastiletto.gr – Λόλα Νταϊφά για Ελένη Μενεγάκη: «Τι θα χάσει αν δεν είναι στην τηλεόραση; Θα της πάμε το φαϊ με το ταπεράκι;»