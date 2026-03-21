Το πρωί του Σαββάτου, 21 Μαρτίου, ασχολήθηκαν στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου «Σαββατοκύριακο Παρέα» με τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη.

Κατά τη διάρκεια του θέματος, προβλήθηκε μια συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 η Λόλα Νταϊφά, η οποία είχε πέσει θύμα κλοπής στο παρελθόν και είχε χάσει κοσμήματα πολύ μεγάλης αξίας. Η ίδια αποκάλυψε στις δηλώσεις της, ότι είδε τα σκουλαρίκια που της είχαν κλέψει να πωλούνται στην εκπομπή του Γιώργου Τσαγκαράκη.

«Ήταν μια κλοπή που πόνεσε γιατί εγώ δεν το κατάλαβα ότι αυτός ήταν απατεώνας. Πίσω από την πλάτη μου μπήκαν. Είδα τα κοσμήματα που μου είχαν κλέψει να τα πουλάνε στην τηλεόραση. Ήταν δικό μου το σχέδιο. Πήγε η αστυνομία και βρήκε τον χρυσοχόο, και τους είπε ότι εγώ του είχα δώσει το σχέδιο να τα φτιάξει. Τώρα έχουν φύγει από αυτόν που τα πουλούσε κάθε μέρα στην τηλεόραση και τα έχει η αστυνομία, και πρέπει να γίνει ένα δικαστήριο για να αποδείξουμε ότι δεν είμαι ελέφαντας. Και μια άλλη μέρα, είδα ότι ξαναέβγαλε τα ίδια σκουλαρίκια. Δεν τα είχε αυτός, τα είχε βγάλει σε βίντεο.

Πήρα τηλέφωνο και έκανα μια προσφορά 1000 ευρώ και μου έκανε διάφορες αντιπροτάσεις. Με ρώτησε αν θέλω να τα φέρουν σπίτι μου ήαν θέλω να περάσω από το κατάστημα στο Κολωνάκι να τα παραλάβω. Τους είπα ότι θα πάω στο Κολωνάκι. Λίγο μετά με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν να μην πάω γιατί τα έχει πάρει η αστυνομία και τους απάντησα, “Α, είναι τα κλεμμένα μου”. Φυσικά δεν μου απάντησαν και μου έκλεισαν το τηλέφωνο» ανέφερε στη συνέντευξή της η Λόλα Νταϊφά.

Στη συνέχεια, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την εκπομπή, ανέφερε: «Ο πλειστηριασμός γινόταν στην εκπομπή του κυρίου Τσαγκαράκη από το κανάλι One…Την πρώτη φορά που τα είδα, πήγα στην αστυνομία και κατήγγειλα το γεγονός. Πήγαν από την αστυνομία στο κατάστημα του χρυσοχόου και αυτός τους είπε ότι τα είχε φτιάξει για μένα. Μετά αυτό έπρεπε να πάρει τον δικαστικό δρόμο. Μετά από έξι μήνες, τα έβγαλαν πάλι σε βίντεο όμως και έγινε ο διάλογος…».

govastiletto.gr – Λόλα Νταϊφά για τον Γιώργο Μαρίνο: «Ήταν ένας επαναστάτης στο χώρο μας, ήταν η ιστορία του σόου στην Ελλάδα»