Η Λόλα Νταϊφά, μιλώντας στην εκπομπή Live News τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, περιέγραψε το σοκ που υπέστη όταν αναγνώρισε κλεμμένα κοσμήματά της σε τηλεοπτική δημοπρασία του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη.

«Έχω πάει στην αστυνομία. Βεβαίως. Και έχει γίνει γνωστό. Πήγα και του τα πήραν τα σκουλαρίκια. Μιλάμε μόνο για τα σκουλαρίκια έτσι; Τώρα τα έχει η αστυνομία για κάποιο διάστημα, μετά πήγανε στο Πρωτοδικείο και τώρα είναι στο Εφετείο, απ’ ό,τι με πληροφόρησαν», ανέφερε αρχικά η Λόλα Νταϊφά.

Η Λόλα Νταϊφά περιέγραψε με λεπτομέρεια τα όσα συνέβησαν με τα εν λόγω σκουλαρίκια: «Πήγα στο γραφείο του και του είπα ότι αυτά τα σκουλαρίκια είναι κλεμμένα και είναι τα δικά μου. Και μου είπε ότι τα έχει αγοράσει από έναν ηλικιωμένο άνθρωπο… αν ζει, δεν ζει, δεν ξέρουμε. Του είπε ότι αυτά τα σκουλαρίκια είναι για κακή σας τύχη μοναδικά. Τα έφτιαξε συγκεκριμένος κοσμηματοπώλης με σχέδιο που του είχα δώσει εγώ. Επομένως δεν αμφισβητούνται».

Η ίδια αποκάλυψε ότι παρακολουθούσε στενά την εκπομπή, σχεδόν εμμονικά, προκειμένου να πάρει πίσω τα κοσμήματά της: «Έβλεπα εμμονικά την εκπομπή, μήπως βγάλει και το μονόπετρό μου. Μετά από τέσσερις μήνες ξαναβγάζει τα σκουλαρίκια τα οποία πρέπει να ήταν φιλμαρισμένα και αρχίζω και πλειοδοτώ. Έδινα λεφτά που ήξερα ότι δεν πρόκειται να τα δώσω. Του λέω “άλλα χίλια να κατακυρωθούν”».

Παρά τη συμφωνία να παραλάβει τα κοσμήματα από το κατάστημα, η εξέλιξη αποδείχθηκε διαφορετική: «Με παίρνει μια κυρία και μου λέει “μην έρθετε, τα σκουλαρίκια τα έχει η αστυνομία”. Της λέω “δημοπρατείτε τα κλεμμένα;” και μου έκλεισε το τηλέφωνο».

