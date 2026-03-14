Μια ιδιαίτερα ανθρώπινη και χαλαρή πλευρά τους έδειξαν η Kate Middleton και ο Πρίγκιπας William κατά την επίσκεψή τους στην ιστορική αγορά Borough Market στο Λονδίνο.

Η αγορά, που λειτουργεί εδώ και σχεδόν 1.000 χρόνια, αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους γαστρονομικούς προορισμούς της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η μέρα ξεκίνησε στο κοινωνικό καφέ Change Please, όπου η πριγκίπισσα ετοίμασε καπουτσίνο για τον σύζυγό της.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι βρέθηκε στο Humble Crumble, βοηθώντας στο σερβίρισμα γλυκών, με την Kate Middleton να φορά ροζ και γκρι ποδιά προσωπικού.

Ακολούθησε επίσκεψη στους Trethowan Brothers, γνωστούς τυροκόμους για το βραβευμένο τυρί Gorwydd Caerphilly από το North Somerset.

Η πιο διασκεδαστική στιγμή ήρθε αργότερα στο Bermondsey Beer Mile. Εκεί, η Kate Middleton και ο Prince William δοκίμασαν μπύρες και σέρβιραν στους παρευρισκόμενους, ενθουσιάζοντας ντόπιους και τουρίστες, αποδεικνύοντας πως ακόμα και η βασιλική οικογένεια μπορεί να απολαύσει απλές, καθημερινές στιγμές με το κοινό.

