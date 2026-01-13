Οι δύο πρώην σύζυγοι του Ben Affleck βρέθηκαν στην ίδια τελετή, αλλά απέφυγαν κοινή φωτογράφιση

Το παρών έδωσαν στις Χρυσές Σφαίρες, η Jennifer Garner και η Jennifer Lopez, ωστόσο οι δύο γυναίκες δεν πόζαραν μαζί στο κόκκινο χαλί, παρά το γεγονός ότι «δεν υπάρχει δράμα» ανάμεσά τους.

Δημοσίευμα μεταφέρει ότι η επιλογή τους ήταν συνειδητή, με στόχο να αποφευχθεί μια εικόνα που θα τροφοδοτούσε συζητήσεις και θα έβαζε στο επίκεντρο τα παιδιά της οικογένειας.

Πηγή που μίλησε στη Daily Mail υποστήριξε ότι οι δύο γυναίκες έχουν καλή σχέση και δεν υφίσταται κάποια αντιπαράθεση: «Είναι φιλικές μεταξύ τους. Τα πάνε καλά, είναι “ok” η μία με την άλλη, δεν υπάρχουν ζητήματα».

Κατά την ίδια πηγή, η κοινή φωτογράφιση σε μια βραδιά βραβείων θα ήταν «άβολη» και θα έδινε αφορμή για τίτλους.

«Δεν θέλουν να προκαλέσουν πρωτοσέλιδα ποζάροντας μαζί σε μια τελετή απονομής. Αυτό θα ήταν άβολο. Δεν θέλουν να προκαλέσουν φασαρία, γιατί θα ήταν δύσκολο για τα παιδιά».

Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι οι δύο γυναίκες συναντιούνται συχνά, καθώς υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στα παιδιά τους.

Η Jennifer Lopez έχει τα δίδυμα, Max και Emme, 17 ετών, με τον Marc Anthony, ενώ η Jennifer Garner έχει τρία παιδιά, τη Violet (20), τη Seraphina (17) και τον Samuel (13), τα οποία μεγαλώνει από κοινού με τον Ben Affleck.

Πηγή ανέφερε ότι η Emme και η Seraphina είναι ιδιαίτερα κοντά, κάτι που οδηγεί τις οικογένειες σε συχνή επαφή: «Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι βλέπονται περίπου μία φορά την εβδομάδα λόγω των παιδιών και μιλάνε στο τηλέφωνο. Κατά κάποιον τρόπο συν-μεγαλώνουν τα παιδιά, παρότι η Lopez χώρισε από τον Ben».

Η ίδια πηγή περιέγραψε το σχήμα ως «μια μεγάλη σύγχρονη οικογένεια», επιμένοντας ότι υπάρχει κοινή γραμμή για ηρεμία και συνεργασία: «Είναι σαν μία μεγάλη, μοντέρνα οικογένεια, και αυτό είναι ωραίο. Έχουν κάνει όλοι σοβαρή θεραπεία και καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι να τα πηγαίνουν καλά για χάρη των παιδιών».

Σε ξεχωριστή αναφορά για την Jennifer Garner, ο ίδιος άνθρωπος πρόσθεσε: «Είναι πολύ ψύχραιμη με τα πάντα, δεν είναι άνθρωπος της έντασης, άρα δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει κάτι περίεργο. Είναι σαν τον πιο καλό άνθρωπο στο Hollywood».

