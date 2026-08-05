Η Loreen ανακοίνωσε την αναβολή της ευρωπαϊκής της περιοδείας, προκαλώντας συζητήσεις στους θαυμαστές της και νέα σενάρια για πιθανή επιστροφή της στη Eurovision.

Η δύο φορές νικήτρια του διαγωνισμού, η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα το νέο της άλμπουμ «Wildfire», ενημέρωσε μέσα από τα social media πως οι προγραμματισμένες συναυλίες της για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο μεταφέρονται για την άνοιξη του 2027.

Η αναβολή αφορά εμφανίσεις σε μεγάλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, ενώ παράλληλα ακυρώθηκαν και οι συμμετοχές της σε καλοκαιρινά φεστιβάλ.

Στο μήνυμά της προς το κοινό της, η Loreen εξήγησε πως η απόφαση δεν ήταν εύκολη, ωστόσο θέλει οι εμφανίσεις της να πραγματοποιηθούν με την ενέργεια και το πάθος που τους αξίζουν.

«Αυτές οι εμφανίσεις σημαίνουν τα πάντα για μένα και θέλω να έχουν την πλήρη ενέργεια και την ψυχή που τους αξίζει. Δεν κάνω πράγματα μισά», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Η τραγουδίστρια δεν αποκάλυψε τον λόγο που οδήγησε στην αναβολή, γεγονός που ενίσχυσε τις φήμες στα σουηδικά μέσα ενημέρωσης και στις κοινότητες των Eurofans. Κάποιοι θεωρούν πως η απόφαση μπορεί να συνδέεται με πιθανή επιστροφή της στο Melodifestivalen, τον εθνικό τελικό της Σουηδίας για τη Eurovision.

Η Loreen έχει γράψει ιστορία στον διαγωνισμό, καθώς είναι μία από τις ελάχιστες καλλιτέχνιδες που έχουν καταφέρει να κερδίσουν δύο φορές, το 2012 με το «Euphoria» και το 2023 με το «Tattoo».

Προς το παρόν, η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει κανένα από τα σενάρια που κυκλοφορούν, με τους θαυμαστές της να περιμένουν τις επόμενες κινήσεις της.

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