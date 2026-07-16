Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό reality «Bar» του Mega, το 2002.

Ο γιος της Ματούλας και του Ιταλού επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στα 51 του χρόνια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχει ανακοινωθεί η ακριβής αιτία του θανάτου του.

Ο έρωτας και ο γάμος με την Έλενα Κατραβά

Ο Λορέντζο Καριέρε υπήρξε εδώ και αρκετά χρόνια παντρεμένος με το πρώην στέλεχος του Mega, Έλενα Κατραβά και μαζί έχουν απέκτησαν δύο γιους τον 19χρονο σήμερα Αλεσάντρο και τον 17χρονο Ρομπέρτο, που έχει το όνομα του παππού του.

Οι πιο πολλοί θυμούνται την Έλενα Κατράβα από το Super Idol που καθόταν δίπλα στον Ηλία Ψινάκη και τον Κωνσταντή Σπυρόπουλου. Οι άνθρωποι της τηλεόρασης όμως την γνωρίζουν ως την ισχυρή γυναίκα των Media χάρη στην επιτυχημένη καριέρα της ως σύμβουλος στη τηλεόραση. Η Έλενα Κατραβά συνεργάζεται με τον Νίκο Κοκλώνη στη Barking Well Media.

Ο ίδιος είχε πει σχετικά με τον γάμο και τη δημιουργία οικογένειας: «Ποτέ στο παρελθόν δε φανταζόμουν τον εαυτό μου παντρεμένο και μάλιστα με δύο παιδιά όμως από τότε που γνώρισα την Έλενα, αναθεώρησα». «Η Έλενα είναι η γυναίκα μου και σ’αυτή οφείλεται η δημιουργία της ίδιας της ζωής» είχε αποκαλύψει.

Η οικογένεια κρατούσε χαμηλό δημόσιο προφίλ, με τον Λορέντζο Καριέρε να δίνει προτεραιότητα στη σύζυγο και στα παιδιά του, μακριά από την κοσμική ζωή και την τηλεοπτική έκθεση.

Μέχρι το τέλος του η Έλενα Κατραβά ήταν βράχος δίπλα του, δεν το άφησε λεπτό μόνο του.

Ο θάνατος του πατέρα του, Roberto Carriere

Τον Μάρτιο του 2015 ο Λορέντζο Καριέρε και η οικογένειά του βίωσαν δύσκολες στιγμές. Ο πατέρας του, Roberto Carriere έφυγε από τη ζωή στα 70 του χρόνια στο σπίτι του έπειτα από πολύχρονη μάχη με την επάρατη νόσο.

Ήρθε στην Ελλάδα από την Αγγλία το 1974 για τον έρωτά του με την πρώην σύζυγό του, Ματούλα Κουτροπούλου με την οποία απέκτησαν τον Λορέντζο.

Ο πατέρας του δημιούργησε αργότερα νέα οικογένεια με τη Μαριαλένα Οικονομίδου, με την οποία απέκτησε δύο ακόμη παιδιά.

Η πολυτάραχη σχέση του με τη μητέρα του, Ματούλα

Η σχέση του με τη μητέρα του, Ματούλα Κουτροπούλου, υπήρξε το πιο δύσκολο κεφάλαιο της προσωπικής του ζωής.

Η ίδια είχε μιλήσει δημόσια για την πολυετή αποξένωσή τους, αποκαλύπτοντας το 2021 ότι είχε να δει τον γιο της περίπου 15 χρόνια και ότι δεν είχε γνωρίσει τα εγγόνια της. Παρότι απέδιδε μέρος της ευθύνης για την απόσταση στη νύφη της, είχε αναγνωρίσει και τα δικά της λάθη, λέγοντας: «Έχω κάνει λάθη σε σχέση με το παιδί μου». Είχε επίσης συνδέσει τις δυσκολίες της οικογενειακής τους σχέσης με την περίοδο κατά την οποία είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά μετά τη γέννησή του.

Μετά τον θάνατο της Ματούλας, το 2023, η Μαριαλένα Οικονομίδου, τελευταία σύζυγος του πατέρα του, είχε παρουσιάσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Όπως είχε υποστηρίξει, γνώρισε τον Λορέντζο όταν ήταν τεσσάρων ετών και τον μεγάλωσε μαζί με τα δύο παιδιά που απέκτησε με τον Ρομπέρτο Καριέρε.

Η ίδια τον είχε περιγράψει ως ένα τρυφερό και ευαίσθητο παιδί, το οποίο βίωσε δύσκολες καταστάσεις και bullying στο σχολείο εξαιτίας των περιπετειών της μητέρας του. Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν τη δική της δημόσια μαρτυρία και δεν είχαν σχολιαστεί από τον ίδιο τον Λορέντζο.

Πιο συγκεκριμένα η σύζυγος του Ρομπέρτο Καριέρε εξομολογήθηκε: «Γνωριστήκαμε με τον Ρομπέρτο Καριέρε το 1979. Είχε χωρίσει από τη Ματούλα. Το παιδί, ο Λορέντζο, ήταν τεσσάρων ετών όταν τον γνώρισα και ασχολήθηκα σαν να ήταν δικό μου παιδί. Ένα καταπληκτικό και γλυκό παιδί, τρυφερό. Να σκεφτείς ότι δεν έβγαινα με τις φίλες μου για να βγαίνουμε μαζί και να είμαι κοντά του. Ήμουν 19 ετών τότε.

Παντρευτήκαμε με τον Ρομπέρτο Καριέρε το 1984. Ο Λορέντζο έμενε μαζί μας γιατί η Ματούλα είχε προβλήματα που τα γνωρίζει όλος ο κόσμος και είχε κάνει δύο φορές φυλακή. Το παιδί ήταν κοντά μας και μεγάλωσε με τα δύο παιδιά που έκανα εγώ με τον Ρομπέρτο. Ήταν και είναι πολύ αγαπημένα αδέλφια. Αυτό που θέλω να πω εδώ και χρόνο, αλλά δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να κατηγορώ και γενικά να κουτσομπολεύω, είναι ότι ο Λορέντζο πέρασε πολλά σαν παιδί».

«Πικράθηκε που η μητέρα του μπήκε στη φυλακή και του έκαναν bullying στο σχολείο. Πέρασε πάρα πολλά και κατάφερε το παιδί αυτό να προχωρήσει στη ζωή. Να γνωρίσει μια αξιόλογη γυναίκα και να αγαπηθούν και να κάνουν μια υπέροχη οικογένεια. Είναι καταπληκτικός πατέρας.

Όταν ήταν μικρός, εκείνη τον εγκατέλειψε. Τα παιδιά δεν φταίνε ποτέ. Εγώ που δεν είμαι φυσική του μητέρα, αλλά τον αγαπώ σαν παιδί μου, χαίρομαι που είναι ευτυχισμένος με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Ποια μάνα θέλει να δει το παιδί της δυστυχισμένο;

Στενοχωριέμαι που τολμάνε και κατηγορούν τον Λορέντζο. Για να μη μιλάει ένα παιδί στη μητέρα του, πρέπει -κατά τη γνώμη μου- να είναι βαθιά πληγωμένο. Στενοχωριέμαι, επειδή ξέρω πόσο ευαίσθητο είναι το παιδί. Από σεβασμό στον Λορέντζο και στη γυναίκα που “έφυγε” μπορώ να πω μέχρι εδώ. Να σταματήσουν να μιλάνε για τον Λορέντζο, γιατί υπάρχουν και μάρτυρες. Επειδή ο Λορέντζο είναι αξιοπρεπέστατος, γι’ αυτό κι εγώ πρώτη φορά επιτέλους πρέπει να πω την αλήθεια».

Το τελευταίο αντίο στη μητέρα του

Παρά την απόσταση που τους χώριζε, ο Λορέντζο Καριέρε ανέλαβε αθόρυβα όλες τις διαδικασίες μετά τον θάνατο της Ματούλας. Η αποτέφρωσή της πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο στη Ριτσώνα, με τον ίδιο και την Έλενα Κατραβά να βρίσκονται στην τελετή.

Η είδηση του δικού του θανάτου φέρνει ξανά στο προσκήνιο έναν άνθρωπο που γνώρισε για λίγο τη μεγάλη δημοσιότητα, αλλά τελικά επέλεξε κάτι εντελώς διαφορετικό: μια ήρεμη ζωή γύρω από τη γυναίκα και τα παιδιά του.

govastiletto.gr -Έλενα Κατραβά & Λορέντζο Καριέρε: Σπάνια εμφάνιση με τον γιο τους!