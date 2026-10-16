Τρεις μήνες πέρασαν από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, με τον πόνο της απώλειας να παραμένει αβασταχτος για τον γιο του, Ρομπέρτο.

Ο νεαρός προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία όπου κρατά στην αγκαλιά του έναν σκύλο. Το στιγμιότυπο συνοδεύτηκε από λόγια γεμάτα τρυφερότητα και αγάπη για τον πολυαγαπημένο του πατέρα, τιμώντας έτσι τη μνήμη του.

Το μήνυμα του Ρομπέρτο

«3 μήνες χωρίς την αγκαλιά σου. Για πάντα με την αγάπη σου», έγραψε ο Ρομπέρτο, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για τον πατέρα του.

Θυμίζουμε πως ο γιος του είχε συγκινήσει και κατά την εξόδιο ακολουθία του Λορέντζο Καριέρε, όταν πήρε τον λόγο για να εκφωνήσει τον επικήδειο. «Μπαμπά μου, είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου και θα με βασανίσεις», είχε πει μεταξύ άλλων, αναφερόμενος σε μια υπόσχεση που είχε δώσει ο πατέρας του και η οποία πλέον δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Ο Λορέντζο Καριέρε, ήταν γιος της Ματούλας και του Ρομπέρτο Καριέρε.

Ο πρώην παίκτης του «Bar», έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου, έπειτα από μάχη με σοβαρή ασθένεια, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια, στους φίλους του και στους ανθρώπους που τον γνώρισαν μέσα από την τηλεοπτική του παρουσία. Είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστός στο κοινό στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν συμμετείχε στο δημοφιλές τηλεοπτικό παιχνίδι.

Στην προσωπική του ζωή, ο Λορέντζο Καριέρε είχε δημιουργήσει τη δική του οικογένεια με την Έλενα Κατραβά, με την οποία απέκτησε δύο γιους, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο. Ο μικρότερος γιος του πήρε το όνομα του παππού του, Ρομπέρτο Καριέρε, ο οποίος υπήρξε μεγάλος bon viveur και επιχειρηματίας της νύχτας, καθώς διατηρούσε την ντισκοτέκ Σαν Λορέντζο στη Βούλα.

govastiletto.gr -Λορέντζο Καριέρε: Η δύσκολη παιδική ηλικία, η σχέση με τη Ματούλα και ο έρωτας με την Έλενα Κατραβά