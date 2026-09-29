Μια τρυφερή αναδρομή στο παρελθόν έκανε ο Ρομπέρτο Καριέρε, κοινοποιώντας στο Instagram story του μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από την παιδική του ηλικία. Στο στιγμιότυπο, ο πατέρας του, Λορέντζο Καριέρε, τον κρατά σφιχτά στην αγκαλιά του χαμογελώντας στον φακό, ενώ ο ίδιος απεικονίζεται σε μια στιγμή αυθόρμητου γέλιου.

Πάνω στην εικόνα, ο Ρομπέρτο έγραψε λίγες λέξεις για τη στιγμή που θα ήθελε να μπορούσε να κρατήσει: «Εδώ ήσουν εσύ. Εδώ ήμουν εγώ. Εκεί θα ήθελα να είμαστε για πάντα…».

Η ανάρτηση έρχεται περίπου δυόμισι μήνες μετά τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου 2026, σε ηλικία 51 ετών. Ο γιος του είχε μιλήσει δημόσια για την απώλειά του και τις πρώτες ημέρες μετά τον θάνατό του. Αυτή τη φορά επέλεξε να θυμηθεί μια χαρούμενη στιγμή που πέρασαν μαζί, αφήνοντας τη φωτογραφία και το σύντομο μήνυμά του να μιλήσουν για εκείνον.

Ο Λορέντζο Καριέρε ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά και είχαν αποκτήσει δύο γιους, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο. Το κοινό τον είχε γνωρίσει μέσα από το τηλεοπτικό «Bar» στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ αργότερα συμμετείχε στο συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα».

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