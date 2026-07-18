Το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε λένε σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό.

Ο Λορέντζο Καριέρε, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο reality «Bar» του Mega στις αρχές της δεκαετίας του 2000, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 51 ετών.

Γιος της τραγουδίστριας Ματούλας και σύζυγος της Έλενας Κατραβά, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, ο Λορέντζο Καριέρε αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή του.

Από νωρίς το πρωί, άνθρωποι που τον αγάπησαν και συνεργάστηκαν μαζί του συγκεντρώθηκαν στον ναό για να τον αποχαιρετήσουν.

Δείτε ποιοι βρέθηκαν εκεί:

Πηγή: NDP Photo

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