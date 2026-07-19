Η Louis Vuitton συνεχίζει τη μακροχρόνια συνεργασία της με τη FIFA, δημιουργώντας για ακόμη μία φορά την πολυτελή βαλίτσα που μεταφέρει και αποκαλύπτει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η παράδοση αυτή, που ξεκίνησε το 2010, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της τελετής του τελικού.

Για το Μουντιάλ 2026, η εμβληματική trunk σχεδιάστηκε ειδικά για τη διοργάνωση και έκανε την εμφάνισή της στον τελικό του MetLife Stadium στο New Jersey, μεταφερόμενη στον αγωνιστικό χώρο από ambassador του γαλλικού οίκου μαζί με έναν θρύλο της FIFA.

Η χειροποίητη δημιουργία κατασκευάστηκε στα ιστορικά ατελιέ της Louis Vuitton στο Asnières-sur-Seine της Γαλλίας.

Οι δερμάτινες λεπτομέρειες, οι επιχρυσωμένες μεταλλικές γωνίες, οι χαρακτηριστικές κλειδαριές και τα μεταλλικά κουμπώματα παραπέμπουν στα ιστορικά trunks του οίκου από τον 19ο αιώνα.

Στο εσωτερικό, η βαλίτσα διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη θήκη για το τρόπαιο, ενώ στο καπάκι υπάρχει και το λογότυπο της συνεργασίας της Louis Vuitton με τη FIFA.

Η Louis Vuitton έχει συνδέσει το όνομά της με μερικά από τα σημαντικότερα αθλητικά τρόπαια του κόσμου, δημιουργώντας ειδικές βαλίτσες για διοργανώσεις όπως η Formula 1, το Roland Garros, το Rugby World Cup και κορυφαία esports events.

Άλλωστε, όπως αναφέρει και το χαρακτηριστικό της σύνθημα: «Victory Travels in Louis Vuitton».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIFA World Cup (@fifaworldcup)

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