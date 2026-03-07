Ο Λούκα Ντόντσιτς παρουσιάζει, τον τελευταία καιρό, έντονα νεύρα στο παρκέ (τα ξημερώματα έφτασε τις 15 τεχνικές ποινές φέτος), και αυτά ίσως να εξηγούνται, αν υπολογίσει κανείς τα προβλήματα στην προσωπική ζωή του.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, και τον Τύπο της Σλοβενίας, ο σταρ των Λέικερς πλέον έχει χωρίσει με την Άννα-Μαρία Γκόλτες.

Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 2016, όταν ήταν ακόμη… παιδιά, ενώ παρότι δεν παντρεύτηκαν ποτέ (αν και είχαν αρραβωνιαστεί) έχουν αποκτήσει δύο κόρες, με τη δεύτερη να γεννιέται στα τέλη του 2025.

Μάλιστα, αναφέρεται ότι ο χωρισμός ήρθε στη διάρκεια της δεύτερης εγκυμοσύνης της, ενώ η ίδια επέλεξε να βρίσκεται στη Σλοβενία και όχι στο Λος Άντζελες.

Η Άννα-Μαρία Γκόλτες διέγραψε πρόσφατα από τα social media όλες τις κοινές φωτογραφίες της με τον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος φέρεται να ήταν εκείνος που αποφάσισε να λήξει τη σχέση με τη σύντροφό του.

Μάλιστα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο 27χρονος άσος έχει αποφασίσει ήδη να προχωρήσει στη ζωή του και φέρεται να είναι σε σχέση με την Μάντελιν Κλάιν.

H 28χρονη, μοντέλο και ηθοποιός, έχει πρωταγωνιστήσει στη γνωστή σειρά «Outer Banks», που έγινε μεγάλη επιτυχία στο Netflix και ταινίες όπως το «Glass Onion: A Knives Out Mystery», που έσπασε τα κοντέρ στην πλατφόρμα.

Οι φήμες εξαπλώθηκαν, όταν οι δυο τους ακολούθησαν ο ένας τον άλλον στο Instagram, ενώ insiders του NBA έχουν δημοσιεύσει ήδη στο X τις πληροφορίες τους πάνω στο θέμα.

SON 😭😭😭 Luka already at work 😭 pic.twitter.com/k5ml2DbglV — 🕸️ (@XPJHX1) March 6, 2026