Ο Λούκας Γιώρκας, ο αγαπημένος ερμηνευτής με τη χαρακτηριστική λαϊκή φωνή και το πλούσιο ρεπερτόριο, επιστρέφει στην πίστα!

Μαζί με ένα επιτελείο νέων ταλαντούχων καλλιτεχνών, θα εμφανίζεται κάθε Κυριακή μεσημέρι, ξεκινώντας από 15 Φεβρουαρίου, στο “Koukoutsi Restaurant Bar” στον Πειραιά.

Μαζί του θα βρίσκονται τρεις σπουδαίες φωνές: η Λίνα Αλατζίδου, η Εμμανουέλα Λάμπη και ο Γιάννης Γιαννατσής, δημιουργώντας ένα δυναμικό μουσικό σχήμα που συνδυάζει ποιότητα, ενέργεια και αληθινή διασκέδαση.

Το πρόγραμμα θα ισορροπεί ανάμεσα στο σύγχρονο λαϊκό και το διαχρονικό ρεπερτόριο, με αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και μελωδίες που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, αλλά και τραγούδια του σήμερα. Ένα ιδανικό “πάντρεμα” καλού τραγουδιού με κέφι και αυθεντικό γλέντι!

Όπως φαίνεται και από τις πρόβες, αυτά τα live δεν θα είναι απλώς εμφανίσεις, αλλά θα γίνουν το talk of the town της Κυριακάτικης διασκέδασης.