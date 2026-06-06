Ο Λούκας Γιώρκας και η σύζυγός του, Βασιλική Σαλαμπάση πραγματοποίησαν μία βραδινή έξοδο μετά από καιρό. Συγκεκριμένα ο φωτογραφικός μας φακός τους απαθανάτισε το βράδυ της Παρασκευής 5 Ιουνίου στο Ηρώδειο όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων επωνύμων για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του καταξιωμένου συνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου με τίτλο «Στο παρόν».

Να θυμίσουμε το ερωτευμένο ζευγάρι είχε ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας τον Ιούνιο το 2023 στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Κύπρο, με ελάχιστους φίλους και συγγενείς στο πλευρό του.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2021 μέσω κοινής παρέας, σύντομα όμως, η σχέση τους εξελίχθηκε σε ένα τρυφερό ειδύλλιο που οδήγησε στον γάμο.

«Η επιτυχία και η ευτυχία είναι καταστάσεις που χτίζονται. Είμαι σε αυτή τη φάση οικοδόμησης. Διανύω μια πολύ όμορφη περίοδο στη ζωή μου, γιατί πραγματικά νιώθω ότι δε μου λείπει τίποτα. Και δε μιλάω για υλικά πράγματα αλλά για την πληρότητα που αισθάνομαι μέσα μου. Μένω μαζί με τη σύντροφό μου στην Αθήνα και σχεδιάζουμε να περάσουμε μαζί όλα τα στάδια μιας σχέσης. Γάμο, παιδιά, οικογένεια, πάντα με τη βοήθεια του Θεού», είχε δηλώσει ο δημοφιλής καλλιτέχνης στην εφημερίδα Real life.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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