«Λουκέτο» από τον Δήμο Αθηναίων μπήκε στο νυχτερινό κέντρο NOX, όπου φιλοξενείται το σχήμα της Δέσποινας Βανδή και της Νατάσας Θεοδωρίδου, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιχείρηση λειτουργούσε χωρίς να διαθέτει τη νόμιμη άδεια.

Η σφράγιση του χώρου πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, επειδή το κατάστημα φέρεται να μην κάλυπτε το σύνολο των προδιαγραφών που απαιτούνται για την αδειοδότησή του. Μεταξύ των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν καταγράφονται και θέματα που αφορούν την πυρασφάλεια της εγκατάστασης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NOX ATHENS (@noxathens)

Αφαιρέθηκε η σφραγίδα από το κατάστημα

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι η σφραγίδα που είχε τοποθετηθεί στο νυχτερινό κέντρο είχε αφαιρεθεί.

Μετά τη διαπίστωση αυτή, στο σημείο έφτασε μικτό κλιμάκιο με εκπροσώπους του Δήμου Αθηναίων, της Υγειονομικής Υπηρεσίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής. Οι αρμόδιοι πραγματοποίησαν νέο έλεγχο και προχώρησαν στην εκ νέου σφράγιση του καταστήματος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NOX ATHENS (@noxathens)

Προς το παρόν παραμένει άγνωστο πότε θα μπορέσει να λειτουργήσει ξανά το NOX, ενώ η επιχείρηση δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: espressonews.gr

govastiletto.gr -Χάρης Σιανίδης: Πάρτι έκπληξη για τα γενέθλιά του στο Nox – Ποιοι celebrities έδωσαν το «παρών»