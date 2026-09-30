Η Λουκία Παπαδάκη πραγματοποίησε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της και βρέθηκε στα εγκαίνια νέου μεζεδοπωλείου στην Καλλιθέα και κατάφερε για μια ακόμη φορά να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα. Η ηθοποιός εμφανίστηκε ιδιαίτερα λαμπερή και ανανεωμένη, επιλέγοντας ένα look που ανέδειξε τη γοητεία και την προσωπικότητά της.

Στο πλευρό της ήταν ο σύντροφός της, Τίμος Τζάννες, με τον οποίο κρατούν εδώ και χρόνια χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή. Ωστόσο, αυτή τη φορά ήταν η εμφάνιση της Λουκίας Παπαδάκη εκείνη που ξεχώρισε, αφού η ηθοποιός έκανε μια στιλιστική επιλογή που δύσκολα περνούσε απαρατήρητη.

Η Λουκία Παπαδάκη επέλεξε ένα μεταλλιζέ χρυσαφί παντελόνι, το οποίο έδινε αμέσως λάμψη στην εικόνα της, και το συνδύασε με ένα λευκό πουκάμισο με δέσιμο στον λαιμό. Η αντίθεση ανάμεσα στο φωτεινό χρυσό και το καθαρό λευκό δημιούργησε ένα κομψό αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σύνολο, χωρίς να δείχνει υπερβολικό.

Τη διαφορά, όμως, έκανε η συνολική της αίσθηση. Το έντονο κόκκινο κραγιόν φώτισε το πρόσωπό της και ανέδειξε ακόμη περισσότερο το look, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε wet look, ακολουθώντας μια από τις πιο δυναμικές τάσεις των τελευταίων σεζόν. Το κοντό γκριζαρισμένο μαλλί της ολοκλήρωσε την εμφάνιση και της έδωσε έναν εντελώς διαφορετικό αέρα, αποδεικνύοντας πως μπορεί να είναι εξαιρετικά κομψό και θηλυκό.

Η Λουκία Παπαδάκη και ο Τίμος Τζάννες πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό, απολαμβάνοντας τη βραδιά μαζί με φίλους και ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό χώρο. Οι δυο τους είναι μαζί εδώ και 12 χρόνια και όλα αυτά τα χρόνια έχουν επιλέξει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα.

Στην ίδια βραδιά βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και ο Κώστας Μπίγαλης, ενώ το «παρών» έδωσε και ο Τζώνυ Θεοδωρίδης με τη σύζυγό του, Σύλβια Δημητρακοπούλου, και την κόρη του, Μελίτα Θεοδωρίδη.

Παρότι η έξοδος ήταν κοινή, η Λουκία Παπαδάκη ήταν εκείνη που ξεχώρισε, με την εντυπωσιακή εμφάνισή της να αποδεικνύει πως το φυσικό γκρι στα μαλλιά μπορεί να γίνει statement όταν συνδυάζεται με αυτοπεποίθηση και σωστό styling.

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