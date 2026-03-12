Σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης, το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο δόθηκε σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κηφισιάς. Ανάμεσα στο πλήθος των ανθρώπων της τέχνης που συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τον δημιουργό των εμβληματικών ταινιών, η παρουσία της Λουκίας Πιστιόλα προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση και συγκίνηση.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που το ευρύ κοινό λάτρεψε μέσα από τον ρόλο της «Ελένης» στο «Εκείνες κι εγώ», πραγματοποίησε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της, φτάνοντας στο Ναό του Αγίου Τρύφωνος με αναπηρικό αμαξίδιο.

Παρά τις κινητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, η Λουκία Πιστιόλα επέλεξε να βρίσκεται εκεί, αποδεικνύοντας ότι η θέληση και η αγάπη υπερβαίνουν τους σωματικούς περιορισμούς. Ντυμένη στα μαύρα, με το βλέμμα στραμμένο στις αναμνήσεις μιας ολόκληρης εποχής, η ηθοποιός συγκέντρωσε πάνω της τα βλέμματα θαυμασμού των παρευρισκομένων για τη δύναμη της ψυχής της.

Η εμφάνιση αυτή έρχεται σε συνέχεια της δημόσιας αποκάλυψης που είχε κάνει η ίδια τον Οκτώβριο του 2024, όταν μοιράστηκε με ειλικρίνεια τη μάχη της με τη νόσο του Πάρκινσον.

Η ηθοποιός είχε περιγράψει το σοκ της είδησης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Από αεικίνητη, έγινα μια ανάπηρη γυναίκα».

Παρά την αλλαγή στην καθημερινότητά της, δεν επέτρεψε στην ασθένεια να την απομονώσει. Αν και αποχώρησε από θεατρικές παραγωγές για λόγους υγείας, παραμένει παρούσα στις στιγμές που μετρούν, όπως ο σημερινός αποχαιρετισμός στον Γιώργο Πανουσόπουλο.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

