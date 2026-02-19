Η Λουκίλα Κάρρερ μίλησε στη Φαίη Σκορδά για τη γνωριμία και τη ζωή της δίπλα στον Μίμη Πλέσσα, 1,5 χρόνο μετά τον θάνατό του.

Η ηθοποιός ανέφερε πως τον συνάντησε για πρώτη φορά τυχαία και πως εντυπωσιάστηκε από την ταπεινότητα ενός ανθρώπου που είχε γράψει τραγούδια που όλος ο κόσμος αγαπούσε.

Η σχέση τους ξεκίνησε χρόνια αργότερα, και η Λουκίλα θυμάται τα πρώτα χρόνια να του μιλά στον πληθυντικό, δείγμα σεβασμού για τον άνθρωπο που θα γινόταν σύντροφός της.

Αν και είχαν διαφορά ηλικίας, η ηθοποιός εξηγεί πως ποτέ δεν ένιωσε τον Μίμη μεγαλύτερο, καθώς ήταν πάντα γεμάτος ενέργεια και ζωντάνια.

Σχετικά με τη ζωή της μετά την απώλειά του, η Λουκίλα παραδέχεται πως η απουσία του είναι τεράστια, και πως ακόμα νιώθει την ανάγκη να φορά μαύρα, κάτι που της φαίνεται φυσικό 1,5 χρόνο μετά.

Τονίζει πως δεν κατέφυγε σε ειδικούς ή φάρμακα για να αντιμετωπίσει τη θλίψη, αλλά προσπάθησε να προχωρήσει, κρατώντας ζωντανές τις όμορφες στιγμές που έζησε μαζί του.