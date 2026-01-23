Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη βρέθηκε σε beauty event το βράδυ της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου και μίλησε στις κάμερες του BreakfastStar. Με αφορμή τη νέα της εμφάνιση, αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα, αλλά και στη νέα του επιτυχία.

Αρχικά, σχολίασε με χιούμορ το νέο τραγούδι του Μάστορα με τίτλο «Μαργαρίτα», λέγοντας πως είναι «λουλούδι» και ότι δεν την ενοχλεί καθόλου.

Στη συνέχεια, επιβεβαίωσε ότι η σχέση τους είναι στα καλύτερά της και πως οι δύο τους συγκατοικούν στην Αθήνα εδώ και αρκετό διάστημα.

Σε ό,τι αφορά την τηλεόραση, ξεκαθάρισε ότι δεν την ενδιαφέρει να συμμετάσχει σε κάποιο show όπως το «J2US», αφού δεν έχει πρόθεση να ασχοληθεί ξανά με την τηλεόραση.

Govastiletto.gr – Με τανκ και χιούμορ η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στο νέο trend για το τραγούδι του Χρήστου Μάστορα