Όταν ο Christopher Nolan ανακοινώνει ένα νέο κινηματογραφικό εγχείρημα, ολόκληρος ο κόσμος του σινεμά κρατά την αναπνοή του. Αυτή τη φορά, ο κορυφαίος και πάντα ανατρεπτικός σκηνοθέτης επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την πολυσυζητημένη μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου, μια επική χολιγουντιανή παραγωγή που έχει ήδη καταφέρει να προκαλέσει παγκόσμιο θόρυβο.

Στο επίκεντρο αυτού του καλλιτεχνικού τσουνάμι βρίσκεται μια απόφαση κάστινγκ που σπάει τα καθιερωμένα στερεότυπα και επαναπροσδιορίζει ριζικά την έννοια της κλασικής ομορφιάς: η επιλογή της Lupita Nyong’o για τον εμβληματικό και διπλό ρόλο της Ωραίας Ελένης, αλλά και της δίδυμης αδελφής της, Κλυταιμνήστρας.

Από το Όσκαρ στη μυθολογία του Κρίστοφερ Νόλαν

Η 43χρονη ταλαντούχα ηθοποιός, η οποία κατέπληξε το Hollywood και τιμήθηκε με το βραβείο Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου το 2014 για τη συγκλονιστική, ωμή και βαθιά ανθρώπινη ερμηνεία της ως Πατσέ στην ταινία «12 χρόνια σκλάβος», καλείται τώρα να ενσαρκώσει το «πρόσωπο που ξεκίνησε χίλια πλοία».

Η επιλογή της από τον Κρίστοφερ Νόλαν δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ο ίδιος εξήγησε δημόσια ότι η Λουπίτα Νιόνγκο βρισκόταν από την πρώτη στιγμή στην κορυφή της λίστας του, καθώς ο συγκεκριμένος ρόλος απαιτούσε «εσωτερική δύναμη, βάθος και αυτοκυριαρχία» εξίσου με την εξωτερική γοητεία.

«Θύελλα» αντιδράσεων από τον Elon Musk και η αποστομωτική απάντηση της σταρ

Ωστόσο, η απόφαση να ενσαρκώσει μια μαύρη Αφρικανή ηθοποιός την Ωραία Ελένη πυροδότησε μια έντονη «μάχη» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προσωπικότητες της τεχνολογίας και της πολιτικής, ανάμεσά τους και ο Elon Musk, επέκριναν έντονα την επιλογή αυτή, κάνοντας λόγο για «αλλοίωση» και ασέβεια προς το αυθεντικό ομηρικό κείμενο.

Η απάντηση της Λουπίτα Νιόνγκο, όμως, ήταν άμεση, αφοπλιστική και γεμάτη ακλόνητη αυτοπεποίθηση: «Πρόκειται για μια μυθολογική ιστορία. Το καστ μας αντιπροσωπεύει ολόκληρο τον σύγχρονο κόσμο». Με αυτή τη λιτή δήλωση, η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι η τέχνη του Κρίστοφερ Νόλαν δεν εγκλωβίζεται σε φυλετικές ακαμψίες, αλλά χρησιμοποιεί τον αρχαίο μύθο ως ένα ζωντανό καμβά για να μιλήσει απευθείας στην κοινωνία του σήμερα.

Η βαθιά προσωπική μάχη με την υγεία της

Πίσω όμως από τα φώτα της δημοσιότητας και τη λάμψη του κόκκινου χαλιού στο Λονδίνο – όπου η Λουπίτα Νιόνγκο μαγνήτισε πρόσφατα όλα τα βλέμματα με μια εντυπωσιακή κρυστάλλινη τουαλέτα του σχεδιαστή Christian Cowan – κρύβεται μια άλλη, βαθιά προσωπική και συγκινητική μάχη.

Η διάσημη σταρ χρειάστηκε να δώσει ένα σκληρό, πολύχρονο και μοναχικό αγώνα με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο αποφάσισε τελικά να μοιραστεί δημόσια προκειμένου να σπάσει τη διαχρονική σιωπή γύρω από τις γυναικείες παθήσεις.

Η Λουπίτα Νιόνγκο αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με ινομυώματα της μήτρας το 2014, την ίδια ακριβώς χρονιά που κρατούσε στα χέρια της το χρυσό αγαλματίδιο των Όσκαρ. Ενώ βρισκόταν στο απόγειο της επιτυχίας της, υποβλήθηκε κρυφά σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης 30 καλοηθών όγκων, βιώνοντας παράλληλα έντονο πόνο, εξάντληση και επικίνδυνη απώλεια αίματος. Πρόσφατα, η ίδια συγκλόνισε και πάλι το κοινό αποκαλύπτοντας ότι τα ινομυώματα επέστρεψαν δριμύτερα μετά από χρόνια.

Πλέον ζει με περισσότερους από 50 όγκους στο σώμα της, με τον μεγαλύτερο από αυτούς να έχει φτάσει στο μέγεθος ενός πορτοκαλιού, γεγονός που καθιστά την καθημερινότητά της μια διαρκή πρόκληση.

Μετατρέποντας το προσωπικό της δράμα σε παγκόσμιο κίνημα ελπίδας

«Για πάρα πολύ καιρό ένιωθα ντροπή και προτιμούσα να υποφέρω στη σιωπή», εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια στην εκπομπή Today, θίγοντας το πώς η κοινωνία μας συχνά εκπαιδεύει τις γυναίκες να ανέχονται τον αναπαραγωγικό πόνο ως κάτι «φυσιολογικό». Μετατρέποντας το προσωπικό της βίωμα σε κοινωνικό έργο, η Λουπίτα Νιόνγκο ίδρυσε την εκστρατεία “Make Fibroids Count”, ενώ επισκέφθηκε το Καπιτώλιο των ΗΠΑ για να διεκδικήσει κρατική χρηματοδότηση για την ιατρική έρευνα της πάθησης, η οποία επηρεάζει δυσανάλογα εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως.

Αυτή η ακλόνητη δύναμη χαρακτήρα και η αυθεντικότητα είναι που καθιστούν τη Λουπίτα Νιόνγκο την ιδανική Ωραία Ελένη για τον 21ο αιώνα. Δεν αποτελεί απλώς ένα επιφανειακό σύμβολο ομορφιάς, αλλά μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα που ξέρει να μάχεται, να επιβιώνει, να μιλά ανοιχτά και να εμπνέει. Στη νέα, πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Αφρικανή σταρ δεν δανείζει απλώς τη μορφή της σε ένα αρχαίο ελληνικό μύθο. Του δίνει σάρκα, οστά, και κυρίως, μια σύγχρονη, αδάμαστη και υπερήφανη ψυχή που αρνείται να σιωπήσει.

govastiletto.gr – Lupita Nyong’o: Διπλός ρόλος στην Οδύσσεια του Nolan ως Ωραία Ελένη & Κλυταιμνήστρα