Μια νέα, ευτυχισμένη σελίδα στη ζωή τους άνοιξαν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής. Το ζευγάρι, που διατηρεί σχέση περίπου 1,5 χρόνο, επισημοποίησε τη σχέση του, υπογράφοντας σύμφωνο συμβίωσης την προηγούμενη εβδομάδα σε συμβολαιογραφείο στο Κολωνάκι.

Το χαρμόσυνο αυτό γεγονός έρχεται λίγο πριν το ζευγάρι υποδεχτεί στον κόσμο το πρώτο του παιδί. Η γνωστή παρουσιάστρια και ο σύντροφός της πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς αναμένουν την άφιξη της κορούλας τους στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

Η αποκάλυψη για το σύμφωνο συμβίωσης

Η απόφαση της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή να προχωρήσουν σε σύμφωνο συμβίωσης δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Η παρουσιάστρια είχε αποκαλύψει τις προθέσεις της ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια συζήτησης στην εκπομπή της, με αφορμή τις απόψεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον θεσμό του γάμου.

Η ίδια είχε εξηγήσει τους λόγους πίσω από αυτή την επιλογή, τονίζοντας τη νομική ασφάλεια που προσφέρει:

«Κι εγώ τώρα σε διαδικασία για σύμφωνο συμβίωσης είμαι και το ψάχνεις γιατί είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Γιατί οτιδήποτε και να σου συμβεί, μετά τον πρώτο λόγο τον έχουν οι γονείς σου. Σκέψου τώρα να είσαι με τον άνθρωπό σου, να έχεις ένα παιδί, και να πρέπει να πάρει μια απόφαση… Όχι», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ρύθμισης των κληρονομικών και νομικών ζητημάτων.

Η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης

Γονείς θα γίνουν σύντομα η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, καθώς η παρουσιάστρια του Alpha ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα της εγκυμοσύνης της. Η αποκάλυψη έγινε από την ίδια το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας και ανυπομονεί να υποδεχτεί το νέο μέλος στην οικογένειά του.

«A little miracle on the way…Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία…Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, την θετική σας ενέργεια κ κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου είχε μιλήσει για το θαύμα που βίωσε

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε πριν λίγους μήνες η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία παραδέχτηκε δημόσια ότι η εγκυμοσύνη της ήρθε ως αποτέλεσμα ενός «θαύματος». Όπως αποκάλυψε η ίδια η παρουσιάστρια του Alpha, αυτή η ευχάριστη εξέλιξη στην προσωπική της ζωή συνέβη μετά από την επίσκεψή της στον γνωστό κληρικό, πάτερ Δημήτριο Λουπασάκη. Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε τη συγκλονιστική της εμπειρία, τονίζοντας τη σημασία της πίστης και της πνευματικής της αναζήτησης σε αυτή τη φάση της ζωής της.

«Μιλάμε για τον πατέρα Δημήτριο από τους Αγίους Ισιδώρους, που τον επισκέφθηκα στα Χανιά το καλοκαίρι. Πήγα να προσευχηθώ ζητώντας του κάτι, για το οποίο θα μιλήσω σε πολύ λίγο καιρό. Το λέω και ανατριχιάζω. Μου είπε: προσευχήσου και αυτό που θέλεις σε πολύ λίγες ημέρες θα με πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις ότι έχει γίνει.

Εκείνη τη στιγμή, η αγαλλίαση που ένιωσα, η ηρεμία η ψυχική και τα συναισθήματα ήταν απίστευτα. Άρχισα να βλέπω τη ζωή λίγο διαφορετικά», περιέγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η πρόταση γάμου στο Παρίσι

Σου θυμίζουμε πως πριν από λίγους μήνες, σε ένα ταξίδι στο Παρίσι, η παρουσιάστρια δέχτηκε πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της, επισφραγίζοντας έτσι την αγάπη τους με τον πιο ρομαντικό τρόπο.

«Το δαχτυλίδι ήταν αυτό που είχα ονειρευτεί! Μου το άφησε πάνω στο πιάτο και του λέω “ψεύτικο είναι;”. Εγώ νόμιζα ότι με δούλευε. Μου το άφησε έτσι σκέτο. Δεν περίμενα τίποτα. Φώναζαν οι φίλοι μου “she said yes” πριν πω το «ναι». Συγκινήθηκα. Δεν είναι ότι δεν έχω δακτυλίδια, έχω και από τη μαμά μου, έχω πάρει και μόνη μου. Είναι η κίνηση και αυτό που σηματοδοτεί αυτό το δακτυλίδι. Είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχω αυτή τη στιγμή πάνω μου, είναι η επισφράγιση μιας αγάπης, το ότι θέλει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του μαζί μου» είχε εξομολογηθεί η Κατερίνα Καινούργιου.

Ο 35χρονος επιχειρηματίας και συνιδιοκτήτης γνωστών μαγαζιών στο Κολωνάκι, γνώρισε από το παρελθόν την παρουσιάστρια μέσω κοινών φίλων. Η Κατερίνα Καινούργιου είχε διασκεδάσει σε κοινές παρέες με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, με τον οποίο κράτησαν φιλικές σχέσεις για χρόνια. Τίποτα ωστόσο δεν προμήνυε τα όσα θα ακολουθήσουν στην προσωπική τους ζωή.

