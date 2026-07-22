Ο Luis Fonsi, ο διάσημος Λατίνος τραγουδιστής, επέλεξε και φέτος την Μύκονο για να περάσει μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών. Ο καλλιτέχνης από το Πουέρτο Ρίκο, γνωστός για το παγκοσμίως επιτυχημένο «Despacito» που έχει φτάσει τις εννέα δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube, ταξίδεψε στο νησί των ανέμων συνοδευόμενος από την γοητευτική Ισπανίδα σύζυγό του, Agueda Lopez.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2010 σε φωτογράφηση, ενώ το 2014 ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στο Παρίσι.

Το ζευγάρι επισκέφθηκε μαζί με τα παιδιά του το φημισμένο Nammos στην Ψαρρού, όπου η Lopez μονοπώλησε τα βλέμματα του αντρικού πληθυσμού με το κόκκινο μπικίνι της!

Αν και 44 ετών, η κυρία Fonsi, που ασχολείται και με την συγγραφή παιδικών βιβλίων και την παρουσίαση εκπομπών, εξακολουθεί να κάνει καριέρα στον χώρο του μόντελινγκ, έχοντας υπάρξει και η μούσα των Dolce & Gabbana στο παρελθόν!

To όμορφο και ευτυχισμένο ζευγάρι δεν παραλείπει να ανεβάζει φωτογραφίες και stories από τις διακοπες του στην Μύκονο διαφημίζοντάς την!

govastiletto.gr -Luis Fonsi: Στη Μύκονο ο τραγουδιστής του «Despacito»