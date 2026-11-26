Ντυμένοι με casual αλλά ιδιαίτερα προσεγμένο στυλ, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής και το διεθνούς φήμης μοντέλο έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετοι, αφιερώνοντας όλη τους την προσοχή στα παιδιά τους.

Η Sofija Milosevic, η οποία στηρίζει έμπρακτα τον σύζυγό της σε κάθε του βήμα – από τις εξέδρες της «Allwyn Arena» μέχρι τις καθημερινές τους στιγμές – , έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια τον ενθουσιασμό της για τη ζωή στην Ελλάδα και τη θερμή αγάπη που εισπράττει η οικογένειά τους από τον κόσμο.

Μάλιστα στην περσινή φιέστα της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, είχε βρεθεί στις εξέδρες του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ο Luka Jovic, έχοντας πολλές και απαιτητικές υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, φροντίζει να βρίσκει πολύτιμο χρόνο για την οικογένειά του, που αποτελεί το μεγαλύτερο στήριγμά του. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2019 μέσω κοινών φίλων και, όπως έχει αποκαλύψει η Sofija, στην αρχή ήταν αρκετά επιφυλακτική, όχι μόνο λόγω της διαφοράς ηλικίας των έξι ετών, αλλά και επειδή δεν φανταζόταν ότι η φιλία τους θα εξελιχθεί σε κάτι σοβαρό.

Ωστόσο, το 2020 εν μέσω πανδημίας, ανακοίνωσαν ότι περιμένουν το πρώτο παιδί τους, τον Aleksej, ο οποίος γεννήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2020. Δύο χρόνια αργότερα, η οικογένεια μεγάλωσε με τον ερχομό του δεύτερου γιου τους, του Teodor. Πλέον, ο Luka και η Sofija απολαμβάνουν τη χώρα μας.

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