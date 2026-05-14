Η Lupita Nyong’o θα έχει διπλή παρουσία στη νέα κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας από τον Christopher Nolan, αναλαμβάνοντας δύο ιδιαίτερα σημαντικούς ρόλους στην πολυαναμενόμενη παραγωγή.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα υποδυθεί τόσο την Ωραία Ελένη, όσο και την Κλυταιμνήστρα, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες γύρω από το cast της ταινίας.

Η Ελένη θεωρείται το πρόσωπο που πυροδότησε τον Τρωικό Πόλεμο, ενώ η Κλυταιμνήστρα έμεινε στην ιστορία για τη δολοφονία του συζύγου της, Αγαμέμνονα, μετά την επιστροφή του από την Τροία.

Τον ρόλο του Αγαμέμνονα αναλαμβάνει ο Benny Safdie, ενώ ο Matt Damon θα ενσαρκώσει τον Οδυσσέα στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίζεται εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Christopher Nolan αποκάλυψε πως επέλεξε να προσεγγίσει τους θεούς της ελληνικής μυθολογίας με πιο αφαιρετικό τρόπο, αποφεύγοντας την κλασική απεικόνισή τους.

Όπως εξήγησε, τον ενδιέφερε περισσότερο το πώς οι άνθρωποι εκείνης της εποχής αισθάνονταν την παρουσία των θεών μέσα από τα φυσικά φαινόμενα και την ίδια τη δύναμη της φύσης.

Ο σκηνοθέτης τόνισε επίσης, ότι στόχος του είναι το κοινό να βιώσει την αγωνία και την ένταση του ταξιδιού του Οδυσσέα σαν να βρίσκεται πάνω στο πλοίο μαζί με τους ήρωες, μέσα σε καταιγίδες, φουρτουνιασμένες θάλασσες και την «οργή» του Ποσειδώνα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η συμμετοχή του Travis Scott στην ταινία, με τον Nolan να αποκαλύπτει πως τον επέλεξε για τον ρόλο ενός αοιδού, θέλοντας να συνδέσει την προφορική αφήγηση των αρχαίων επών με τη σύγχρονη κουλτούρα της ραπ μουσικής.

Lupita Nyong’o will play two roles in Christopher Nolan‘s upcoming epic adventure ‘The Odyssey.’ Details: https://t.co/zDcnHE9LyS pic.twitter.com/TuBmOvfetB — The Hollywood Reporter (@THR) May 12, 2026

Govastiletto.gr – Jennifer Lawrence – Lupita Nyong’o: Κόντεψαν να πιαστούν “μαλλί με μαλλί” για το Όσκαρ (φωτογραφίες)