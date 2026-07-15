Η Μάρω Κοντού άφησε την τελευταία της πνοή στα 92 της χρόνια, βυθίζοντας στη θλίψη το πανελλήνιο. Η Λυδία Κονιόρδου, η οποία συνεργάστηκε μαζί της τα τελευταία χρόνια, στη «Γη της Ελιάς» στο MEGA, μίλησε στο MegaNews για τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού.

«Είμαστε πραγματικά πολύ πολύ θλιμμένοι από αυτή την απώλεια. Αν και η γυναίκα αυτή είχε φιλοσοφήσει τη ζωή της, ήταν -πιστεύω- έτοιμη για αυτή τη στιγμή και σε όλη την περίοδο που δουλέψαμε μαζί ήταν φιλοσοφημένη, φωτεινή και χαιρόταν κάθε λεπτό της δουλειάς και της συνεργασίας.

Ήταν απόλυτα επαγγελματίας και παρούσα σε κάθε τι που κάναμε στη δουλειά, όχι μόνο για τη δική της παρουσία, αλλά πάρα πολύ γενναιόδωρη με όλους μας. Δηλαδή μας βοηθούσε, μας έλεγε τι και πώς είναι κάτι καλύτερο να το κάνουμε, με το συνεργείο ήτανε επικοινωνιακή και δοτική. Τι να πω;

Αισθάνομαι τόσο τυχερή που τη γνώρισα αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια και που την έζησα από κοντά και αισθάνθηκα ότι έμαθα πάρα πολλά πράγματα από αυτήν για τη δουλειά της. Πέρα από το ταλέντο που είχε η ίδια να μεταμορφώνεται και να λάμπει, γιατί ήταν ένας πολύ λαμπερός άνθρωπος έτσι κι αλλιώς, αλλά μπροστά στην κάμερα άνθιζε κυριολεκτικά και αυτό το έβλεπα και χάζευα» ανέφερε η Λυδία Κονιόρδου.

Στη συνέχεια, είπε: «Η Μάρω Κοντού έδινε μάθημα. Κάθε μέρα στο γύρισμα έκανε ήτανε άψογη, ήτανε πάντα στην ώρα της, ήτανε πάντα έτοιμη, προετοιμασμένη με τα ρούχα της, με το κείμενό της. Δεν ήτανε μόνο ότι μάθαινε το δικό της το δικό της μέρος, ήξερε και το δικό μας. Και μας πολλές φορές μας διορθώνανε όταν μας ξέφευγε κάτι. Ήταν άψογη. Θα τη θυμόμαστε πάντα σαν μια λεβέντισσα γυναίκα και μια πανέμορφη παρουσία στα ελληνικά στις ελληνικές τέχνες».

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