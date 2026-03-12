Σε μια εξομολόγηση καρδιάς προχώρησε η Έλενα Ασημακοπούλου καλεσμένη της Δάφνης Καραβοκύρη στο “LEGIT”. Η ηθοποιός αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις αλλαγές στη σχέση της με τον Bruno Cirillo μετά τον χωρισμό τους, ενώ περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στηρίζοντας τον πρώην σύζυγό της κατά τη διάρκεια της μάχης του με την κατάθλιψη.

«Ήταν πολύ έρωτας. Τον Bruno τον ερωτεύτηκα πάρα πολύ και νομίζω ότι τέτοιον έρωτα δε θα έχω ξανά στη ζωή μου. Και ο Bruno με ερωτεύτηκε πολύ. Τον αγαπάω τον Bruno ακόμα και τώρα. Πάρα πολύ. Τον αγαπάω και θέλω να είναι πολύ καλά και επιτυχημένος στα επαγγελματικά του. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και εκείνος. Ο χώρος του ποδοσφαίρου είναι πολύ δύσκολος, υπάρχουν πολλές κλίκες και δυσκολεύτηκε πολύ, ενώ ήταν ποδοσφαιριστής, να μπει σε ένα άλλο κομμάτι, του μάνατζερ, στο οποίο δε σε αφήνουν και εύκολα να πάρεις μερίδα των υπολοίπων» εξομολογήθηκε η Έλενα Ασημακοπούλου.

Στη συνέχεια η ηθοποιός συγκινημένη αναφέρθηκε στην κατάθλιψη που πέρασε ο πρώην σύζυγός της και πατέρας της κόρης της κατά τη διάρκεια του γάμου τους και πως η ίδια το διαχειρίστηκε.

«Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι περνάει ο ίδιος. Τώρα το λέω και συγκινούμαι. Εγώ άργησα πολύ να το καταλάβω. Η αλήθεια είναι πως θα πω πολύ λίγα πράγματα, γιατί δε θέλω να λέω κάτι, το οποίο αφορά στον Μπρούνο. Αν θέλει θα το πει ο ίδιος. Εγώ θα πω από τη δική μου τη μεριά. Ήταν πολύ δύσκολο, σε ένα βαθμό που πολλές φορές έχω κάνει και εγώ πάρα πολλά λάθη. Δεν καταλάβαινα πώς περνάει αυτός ο άνθρωπος.

Δεν ξέρω αν μπορώ να στα πω. Έχω τρομερές ενοχές. Θα μπορούσα να είχα σταθεί διαφορετικά. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι περνούσε, σε καμία περίπτωση. Εγώ έβλεπα έναν άνθρωπο που ήταν πολύ πεσμένος και θεωρούσα ότι με τη δική μου ένταση και τις δικές μου φωνές, θα μπορούσα να τον ξυπνήσω. Δεν είναι έτσι. Στην πορεία το κατάλαβα. Για αυτό έχω τρομερές ενοχές. Εκείνος δε με κατηγόρησε ποτέ. Εγώ προσπαθούσα με έναν τρόπο, τον οποίο στην πορεία αντιλήφθηκα ότι ήταν λάθος. Μετά άλλαξα, προφανώς στάση.

Προσπαθήσαμε πάρα πολλές φορές να συμβουλευτούμε κάποιον και κυρίως για εκείνον, αλλά δεν μπορούσε, δεν ήθελε και δεν πίεζα και εγώ. Τα έλεγε σε εμένα. Είχαμε τότε και την κόρη μας αλλά δεν της το είχαμε πει. Προσπαθούσε πάρα πολύ ο ίδιος από μόνος του» ανέφερε με δάκρυα στα μάτια της.

Δείτε το απόσπασμα μετά το 22′:

Η Έλενα Ασημακοπούλου και ο Bruno Cirillo γνωρίστηκαν το 2007, όταν ξεκίνησε η σχέση τους που κράτησε συνολικά περίπου 15 χρόνια μέχρι τον χωρισμό τους.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο λίγο πριν από τη γέννηση της κόρης του το 2010 και στη συνέχεια έκανε και θρησκευτικό γάμο. Ωστόσο, μετά από 12 χρόνια γάμου, η Έλενα Ασημακοπούλου ανακοίνωσε τον χωρισμό τους το 2022 μέσω των social media.

govastiletto.gr -Έλενα Ασημακοπούλου: Πώς αντέδρασε όταν ρωτήθηκε για τη ζωή της μετά τον Κώστα Τσαρτσαρή