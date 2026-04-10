Σε μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής προχώρησε η Εβελίνα Νικόλιζα μέσα από το νέο της βίντεο στο YouTube. Η δημιουργός περιέγραψε με δάκρυα στα μάτια τις τραυματικές εμπειρίες που βίωσε πρόσφατα, παραδεχόμενη πως ήταν μια από τις πιο σκοτεινές και δύσκολες περιόδους που έχει κληθεί να διαχειριστεί μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε η youtuber, το σκυλάκι της, ο Λουκουμάς, χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στα επείγοντα της κλινικής όταν άρχισε να έχει αλλόκοτη συμπεριφορά και να κάνει εμμετό.

Πιο αναλυτικά, η ίδια περιγράφει: «Είχαμε πάει τη βόλτα μας με τον Λουκουμά. Συνηθίζει να τρώει πράγματα από το πάτωμα. Έχωσε τη μούρη του μες το θάμνο και το έβγαλε με μια μπριζόλα. Αυτό είχε κόκκαλο. Νόμιζα ότι δύο λεπτά θα ήταν η ταλαιπώρια του. Και άλλη φορά έφαγε κόκκαλο δεν είχε ξαναπάθει κάτι. Αυτή η φορά όμως ήταν διαφορετική. Εκεί που πάω να τον μαλώσω βλέπω ότι προσπαθούσε να αναπνεύσει και να κάνει εμετό. Δεν έβγαζε τίποτα. Ανεβαίνουμε στο σπίτι, έχω αρχίσει να πανικοβάλλομαι, παίρνω τηλέφωνο στο νοσοκομείο. Λέω “μπορώ να κάνω κάτι για να τον βοηθήσω;” Μου λένε “όχι φέρτον εδώ γρήγορα και μην κάνεις τίποτα”. Μου βγαζε ότι είναι 27′ από το σπίτι μου.

Είπα “ο σκύλος είναι επιθετικός στον γιατρό”, γιατί δεν προλάβαινα να ψάξω για φίμωτρο. Άρχισα να πνίγομαι να κλαίω, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Μίλαγα μίλαγα με ήρεμη φωνή στο αμάξι για να μην πανικοβάλλεται. Μπαίνω στο νοσοκομείο, είχε πολύ κόσμο. Ήταν κάποιοι άνθρωποι που τσακωνόντουσαν με τον γιατρό. Και εγώ έκλαιγα και ήμουν πολύ σοκαριασμένη. Κάποια στιγμή αφού πέρασε λίγη ώρα ρώτησα “θα γίνει κάτι; Για αυτό ήρθα στα επείγοντα. Τον πάμε μέσα για να τον εξετάσουμε και γίνεται Τούρκος. Μου λένε πρέπει να κάνει ακτινογραφία. Με το ένα χέρι τον κράταγμα με το άλλο είχα τη ρόμπα που πρέπει να φοράς για να κρατάς το ζώο στην ακτινογραφία. Είχα ιδρώσει λες και με βούτηξαν στη θάλασσα. Έρχεται μια γιατρός και μου λέει “ο σκύλος μας έχει διάταση στομάχου, έχει γεμίσει αέρα το στομάχι του, ο αέρας πρέπει να αφαιρεθεί. Μπορεί να χρειαστεί χειρουργείο. Είναι γύρω στα 45′ που δεν έχω άλλη ενημέρωση. Ο Λουκουμάς όμως είναι λίγο καλύτερα. Εγώ αντί να γίνομαι καλύτερα γινόμουν χειρότερα» είπε η ίδια, φανερά ταραγμένη από το περιστατικό.

Η Εβελίνα Νικόλιζα στη συνέχεια, μίλησε για τα συναισθήματα που ένιωσε εκείνη τη στιγμή, ενώ, τονίζει ότι για εκείνη το τετράποδο δεν είναι ένα απλό κατοικίδιο, είναι η οικογένειά της: «Αν ανατρέξουν θα δουν όλη την επιδαύρεια φάση που έπεφτα από πάνω του και έκλαιγα. Τα είχα δει όλα αλήθεια. Ο Λουκουμάς είναι η οικογένειά μου, δεν επιτρέπεται να πάθει κάτι. Μου είπαν σας προτείνουμε να πάτε σε ένα άλλο νοσοκομείο γιατί εμείς δεν προλαβαίνουμε να του κάνουμε το χειρουργείο. Ένιωσα ότι παθαίνω εγκεφαλικό, έμφραγμα, κάτι παθαίνω» εξομολογήθηκε η youtuber.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evelina Nikoliza (@evelina_nikoliza)

