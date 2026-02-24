Φορτισμένη συναισθηματικά και με τρεμάμενη φωνή, η Όλγα Κεφαλογιάννη εμφανίστηκε ζωντανά στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, δίνοντας τις δικές της απαντήσεις για τη θύελλα που ξέσπασε γύρω από τη νέα διάταξη για τη συνεπιμέλεια.

Η Υπουργός Τουρισμού λύγισε μιλώντας για τα παιδιά της, ενώ δεν δίστασε να τοποθετηθεί αιχμηρά απέναντι στις κατηγορίες περί «φωτογραφικής» τροπολογίας. Η ίδια ξεκαθάρισε τη θέση της για τον θόρυβο των τελευταίων ημερών, τονίζοντας πως οι θεσμικές αλλαγές στοχεύουν στην προστασία των ανηλίκων και όχι στην εξυπηρέτηση προσωπικών υποθέσεων, παρά τις αντίθετες φωνές που την έφεραν στο επίκεντρο της κριτικής.

Η Υπουργός Τουρισμού όπως ξεκαθάρισε, πρόκειται για μια δικονομική διάταξη που εισήχθη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να αποσαφηνιστεί ένα θολό τοπίο, καθώς όπως είπε μέχρι πρότινος υπήρχαν διαφορετικές ερμηνείες από τα δικαστήρια, ανάλογα με τον δικαστή που αναλάμβανε την υπόθεση. «Αυτό ήταν άδικο για τους πολίτες, μπορούσαμε να έχουμε ανατροπές επί ανατροπών, χωρίς τη δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη. Ο δικαστής θα κρίνει και πάλι με βάση το συμφέρον του παιδιού», σημείωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ότι τελικά δεν έκανε χρήση της συγκεκριμένης διάταξης, παρά τα όσα ακούστηκαν. «Δεν έχω κάνει χρήση της διάταξης αυτής, προσπαθώ να βρω λύση για τα παιδιά μου, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι το συμφέρον των 4χρονων παιδιών μου, που δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν τα ίδια να απευθυνθούν στο δικαστήριο, άρα εγώ ως μητέρα είμαι εκείνη που έχω την ευθύνη να προστατέψω τα συμφέροντά τους», δήλωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Στη συνέχεια «έσπασε» η φωνή της, όταν είπε πως: «Ξέρετε κάτι στο τέλος της ημέρας; Επειδή έχω ακούσει πάρα πολλά αυτόν τον καιρό, ξέρετε τι σκέφτομαι πάντα; Ότι σε κάποια χρόνια από τώρα, τα παιδιά μου θα ξέρουν ότι εγώ πάνω από όλα βάζω εκείνα, ούτε κάποια άλλη ιδιότητά μου, ούτε κάποιον άλλο ρόλο μου, τίποτα άλλο. Τα παιδιά μου είναι πάνω απ’ όλα κι εγώ θα παλέψω μέχρι τέλους για το καλό των παιδιών μου, για αυτό που πιστεύω εγώ και για αυτό που κι εκείνα μου μεταφέρουν ότι είναι η δική τους θέληση, την οποία δεν μπορούν να μου εκφράσουν εκείνα, την εκφράζουν μέσω εμού»

