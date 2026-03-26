Ο Cruz Beckham εμφανίστηκε φορτισμένος συναισθηματικά κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής του εμφάνισης, με τους γονείς του, Victoria και David Beckham, να παρακολουθούν περήφανοι από το κοινό.

Αναλυτικότερα, ο νεαρός καλλιτέχνης -το βράδυ της Τρίτης 24 Μαρτίου – αφιέρωσε μια συγκινητική ερμηνεία στη μητέρα του, εκφράζοντας τη «ραγισμένη καρδιά» της εν μέσω της συνεχιζόμενης οικογενειακής έντασης με τον αδελφό του, Brooklyn.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης στο Λονδίνο ερμήνευσε το τραγούδι «Loneliest Boy», το οποίο φημολογείται ότι αναφέρεται στον αποξενωμένο του αδερφό.

Σύμφωνα με θεατή που μίλησε στη Mirror: «Σε κάποια στιγμή του τραγουδιού ο Cruz φάνηκε να κατακλύζεται από συναίσθημα, με μέλος του συγκροτήματος να βάζει το χέρι του στον ώμο του και να του χαϊδεύει τρυφερά τα μαλλιά».

Στις 19 Ιανουαρίου, ο Brooklyn Beckham προχώρησε σε μια ανάρτηση στο Instagram, στην οποία άφησε σαφείς αιχμές προς τους γονείς του, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί καμία συμφιλίωση.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο ET, ο ίδιος επιθυμεί να διακόψει οριστικά κάθε επικοινωνία με τους γονείς του, ακόμη και μέσω των κοινωνικών δικτύων, μετά την έντονη διαμάχη που έχει προκύψει ανάμεσά τους.

